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ابنة وودي ألن بالتبني تتهمه بالتحرش بها

تاريخ النشر: 19/01/2018 - 10:57

ابنة وودي ألن بالتبني تتهمه بالتحرش بها
المخرج وودي آلن
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : نايف صباح

كشفت أمس الخميس، ديلان فارو ابنة السينمائي المشهور وودي ألن بالتبني، عن تفاصيل تحرش ألن بها عندما كانت في سن السابعة عشر.

وفي أول مقابلة تلفزيونية لها قالت ديلان فارو (32 عاما) وهي تذرف دموعها، إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها قبل أكثر من 25 عامًا .

وأضافت فارو "لقد أحببت أبي واحترمته، لقد كان يجسد نموذج البطل بالنسبة لي، هذا بالطبع لا يقلل من وطأة ما فعله، بل يجعل الخيانة والأذى أشد إيلاما".

ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 في خضم انفصاله عن صديقته القديمة الممثلة ميا فارو.

وفي بيان أصدره أمس الخميس، كرر ألن نفيه للاتهام، وقال إن فارو تستغل فضائح التحرش التي اجتاحت هوليوود مؤخرا لتجديد اتهامها له.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#وودي ألن
#ديلان فارو
#تحرش جنسي

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