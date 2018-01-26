  2. ثقافة وفنون

الممثل كيسي أفليك ينسحب من تقديم جوائز الأوسكار

تاريخ النشر: 26/01/2018 - 11:46

الممثل كيسي أفليك ينسحب من تقديم جوائز الأوسكار
(توضيحية)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت المتحدثة باسم أكاديمية السينما الأميركية، أمس الخميس، إن الممثل كيسي أفيك أعلن عن انسحابه من المشاركة في تقديم جوائز الأوسكار هذا العام دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

من الجدير ذكره أن الممثل الأميركي يواجه تهم بالتحرش الجنسي بعد أن اتهمته  اثنتان من فريق عمل أحد أفلامه بالتحرش حسب قولهن.

وكان من المتوقع أن يقدم أفليك (42 عاما) جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة لهذا العام.

وقالت متحدثة باسم الأكاديمية "نقدر القرار الذي يهدف لإبقاء التركيز على العرض وعلى أعمال هذا العام العظيمة".

وأكدت مارا بوكسبوم وكيلة دعاية أفليك أنه لن يحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر في الرابع من مارس آذار. ولم تدل بالمزيد.

وكيسي هو شقيق الممثل والمخرج الشهير بن أفليك، وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل العام الماضي عن دورة في فيلم (مانشستر باي ذا سي).

وجاء فوزه بالأوسكار رغم اتهامات نسبت له عام 2010 بالتحرش، وترددت مجددا قبل الحفل. ورفعت اثنتان من فريق عمل فيلم آخر شارك فيه دعوتين قضائيتين تتهمانه بالتحرش، وسويت القضيتان مقابل مبالغ لم يكشف عنها.

ونفى محام عن أفليك الاتهامات في ذلك الوقت.

وانفصل أفليك بهدوء عن زوجته سمر فينيكس قبل عامين، بعد زواج دام تسع سنوات أثمر عن ابنين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأوسكار
#كيسي أفيك

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