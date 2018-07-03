مهرجان "للقدس نغني" وجولة عروض أوركسترا رام الله

تستعد جمعية "الكمنجاتي" إلى إطلاق مهرجان الجوقات "للقدس نغني" في 22 تموز/يوليو الحالي، والذي سينتهي في الأول من آب/أغسطس القادم، على أمل أن تضيء مدينة القدس المحتلة بأصوات وموسيقيين من فلسطين والعالم.

ويُقام المهرجان بداية في مدينة القدس وسنتهي مع أول عروض جولة "أوركسترا رام الله" والتي ستقدم لأول مرة في فلسطين السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، ثم تستمر عروض الأوركسترا لغاية 5 آب/أغسطس في بيت لحم ونابلس ورام الله.

ويتضمن المهرجان عروضا غنائية لجوقات غنائية تستضيفهم جمعية "الكمنجاتي" من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا، للغناء والأداء في مدينة القدس ليرافقهم أيضا موسيقيين ومغنيين فلسطينيين من أعمار مختلفة يشاركونهم في العزف والغناء.

وتأسست أوركسترا رام الله التي ستقدم جولة العروض الموسيقية على مدار خمسة أيام ابتداء من الأول من آب/أغسطس القادم، عام 2008 ضمن مشروع قادته الجمعية، لعزف سيمفونيات بيتهوفن التسعة، وفي هذا العام ستقدم السيمفونية التاسعة لأول مرة في فلسطين، بمشاركة طلاب فلسطينيين متقدمين في العزف يعزفون جنبا إلى جنب مع موسيقيين محترفين من العالم.

وشكلت تجربة الأوركسترا حافز للطلبة الفلسطينيين، لإتاحة الفرصة لهم للعزف مع الموسيقيين المحترفين على مستوى العالم، والعمل معاً على إنجاز سيمفونيات بيتهوفن، وللأداء أمام جمهور ضخم في الأماكن الهامة في فلسطين.

اقرأ/ي أيضًا | فيلم "جوراسيك وورلد: فولن كينجدم" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما بأميركا