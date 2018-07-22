الجزائر ترتقب مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

تعتزم الجزائر إطلاق الدورة الحادية عشرة من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذي سيعرض أفلامًا من أكثر من 12 دولة حول العالم، وذلك يوم الأربعاء القادم.

وأطلق منظمو المهرجان لهذا العام، شعار "نعيش معا" للإشارة إلى التنوع في المهرجان لكونه يشمل نحو 40 فيلمًا من دول كثيرة.

وتشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام بينها الفيلمان الجزائريان "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ و"لم نكن أبطالا" للمخرج نصر الدين قنيفي.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة المخرج الجزائري مرزاق علواش، بينما تضم اللجنة في عضويتها المونتيرة الإيرانية مستانه مهاجر، والممثلة المغربية أمل عيوش، والمنتج المصري محمد العدل، والمخرج يارمك شيناربايف من قازاخستان.

ويتنافس 14 فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة على الفوز باللقب الأول، كما تضم مسابقة الأفلام الوثائقية 14 فيلما أيضا.

وقال مدير المهرجان إبراهيم صديقي، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الأفلام المشاركة بهذه الدورة اختيرت من بين 360 فيلما.

وأضاف أن المهرجان سيعرض في الافتتاح الفيلم المصري "كارما" للمخرج خالد يوسف فيما يعرض في الختام فيلم "عرفان" للمخرج الجزائري سليم حمدي.

ويكرم المهرجان في دورته الحادية عشرة اسم الممثلة المصرية الراحلة شادية والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة.

وإضافة إلى عروض الأفلام والتكريم ينظم المهرجان ثلاث ورش عمل في صناعة الفيلم القصير وكتابة السيناريو وتصميم المؤثرات البصرية.

وتستمر فعاليات وأنشطة المهرجان حتى الحادي والثلاثين من يوليو تموز الجاري.