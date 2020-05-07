الدّوحة: المركز العربي يؤسس "وحدة الدراسات الإيرانية"

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن إطلاق وحدة مختصة بالدراسات الإيرانية، ستأخذ على عاتقها إنجاز دراسات وبحوث وتحليلات معمقة عن الشأن الإيراني وصلته بالفضاء العربي.

وقال المركز عبر موقعه في الإنترنت، الأربعاء، إن "’وحدة الدراسات الإيرانية’ تركّز على مهمتين أساسيتين: البحث في العلاقات العربية – الإيرانية، وهي علاقات متنوعة ومعقدة، في مجالات التاريخ والديموغرافيا والفلسفة والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية والثقافة".

وأوضح أن المهمة الثانية، هي "الإسهام في سدّ الفجوة المعرفية عن إيران (دولةً ومجتمعًا ومؤسسات) التي تغلب على الأكاديميات ومراكز الأبحاث العربية. وتسعى الوحدة إلى أن تشكّل قاعدةَ بيانات لما يُنشَر عن إيران عالميًّا من تحليلات ومعطيات وبيانات إحصائية، تُتاح للباحثين المتخصصين والمتابعين للموضوعات ذات الصلة بإيران".

وذكر المركز أن الوحدة "لا تتوقف عند هذا الجانب السياساتي، بل إنها تسعى إلى تناول موضوعها عبر حزمة من الأنشطة، منها تنظيم مؤتمر أكاديمي سنوي يجمع الباحثين المختصين في الشأن الإيراني، العرب وغير العرب، فضلًا عن الباحثين الإيرانيين، من داخل إيران وخارجها، ليتناولوا موضوعًا محدَّدًا في كل سنة يكون ذا صلة بأحد أبعاد السياسة الخارجية الإيرانية وعلاقاتها الإقليمية والدولية (وفي صدارة ذلك، صلتها بالعالم العربي)، أو أحد الشؤون الداخلية في إيران، السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو ما إلى ذلك من موضوعات تدخل في إطار اهتمام المركز العربي والوحدة".

وأشار إلى أن الوحدة ستُنظّم "سلسلة من المحاضرات الدورية عن إيران، يلقيها متخصّصون بارزون في الشأن الإيراني. وستطلق الوحدةُ مشروعًا للترجمة بين اللغتين العربية والفارسية يُقدّم إلى قرّاء العربية عددًا من الكتب البارزة المنشورة بالفارسية، ولا سيما ما يدخل في نطاق العلوم الاجتماعية، مثلما يقدّم إلى قرّاء الفارسية عددًا من الكتب البارزة المنشورة بالعربية".