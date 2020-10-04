"سبيتينغ إيمج" يعود إلى الشاشة بعد توقف 24 عاما

استعرض التلفزيون البريطاني برنامج الدمى السياسي الساخر "سبيتينغ إيمج"، أمس السبت بعد توقفه 24 عاما، إذ عُرض بسنوات بين 1984 و 1996، واجتذب في ذروته 15 مليون مشاهد كل مساء.

واختار البرنامج العائد مئة شخصية تمثلها الدمى الجديدة المصنوعة من مادة الـ"لاتكس"، ومن بين السياسيين الذين تحولوا لدمى؛ دونالد ترامب، ومارك زاكربرغ، والأمير هاري وزوجته ميغن ماركل، وبوريس جونسون، وغريتا تونبرغ، وكيم كارداشيان وغيرهم.

وساهمت فقرات "سبيتينغ إيمج" الساخرة و"اسكتشاته" اللاذعة، والمؤثرة في بعض الأحيان، في جعل الحياة السياسية في متناول عامة الناس، وكانت بمثابة متنفس للتعبير عن الغضب ضد الإصلاحات المحافظة لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغرت تاتشر والرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان.

Donald Trump visits the CDC to find out what's taking them so long on this Coronavirus vaccine.#SpittingImage #TrumpHasCOVID #TrumpCOVID pic.twitter.com/AsFTmXq9MB — Spitting Image (@SpittingImage) October 2, 2020

وقال أحد مبتكري هذا البرنامج روجر لو إن "الوقت مناسب" الآن لإحياء البرنامج، معتبرا أن الفوران الاجتماعي الذي تشهده بريطانيا راهنا ولا سيما مع خروجها من الاتحاد الأوروبي "لا يختلف"عن ذلك الذي شهدته في ثمانينات القرن الماضي.

لكن الزمن تغير كثيرا، إذ تساءل بعض المعلقين عما إذا كان هذا الإنتاج الأصلي الأول من "بريتبوكس"، وهي خدمة الفيديو عند الطلب من "بي بي سي" و"آي تي في"، سيكون قادراً على تحمل ضغوط الغضب المستمر على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويُعد هذا البرنامج ويُعرَض كل أسبوع لكي يتمكن من مواكبة الأحداث الجارية، وقد تناول ساخرا في حلقته الأولى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، فأظهره منغمسا في مفاوضات مع فيروس "كورونا" المستجد، قبل أن يستسلم للنوم فيما بقيت التغريدات المدوية تخرج...من مؤخرته.

ولم يسلم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون أيضا من الانتقاد الساخر، إذ صوّره البرنامج على أنه أحمق يسيطر عليه مستشاره المقرب دومينيك كامينغز الذي يظهر بمثابة المرشد الأعلى للكائنات الفضائية.

أما الأمير هاري فرآه المشاهدون يبحث من دون جدوى عن وظيفة في لوس أنجليس ، حيث يناقش مسؤولو "ديزني" استحداث نسخة سوداء من شخصية "ستار وورز" الشهيرة "يودا" استجابة للمطالبات المناهضة للعنصرية.

وأثار تناوُل البرنامج الناشطة البيئية الشابة غريتا تونبرغ ضجة كبيرة، إذ اعتبر بعض مستخدمي الإنترنت أن الاستهزاء بشابة صغيرة السن تعاني نوعا خفيفا من التوحد، من خلال تصويرها كمقدمة لفقرة الطقس التلفزيونية، غير ملائم على الإطلاق، مع أن غريتا نفسها "أحبت" تغريدة تقدم دميتها.

وقال الكاتب الرئيسي، جيف ويستبروك في العرض التقديمي "أنا لا أحاول أن أسيء حقا للناس" بهذا البرنامج "الغريب والعبثي بعض الشيء".

أما روجر لو فقال "لا أجد ما نفعله مسيئا، بل اعتبر أن المسيئين أكثر هم بعض الأشخاص الذين نهاجمهم".

كان السياسيون أصلاً في صدارة من تناولهم البرنامج في ثمانينات القرن الماضي، من رئيسة الوزراء البريطانية، مارغريت تاتشر التي كانت تنعت وزراءها بالخضار في فقرات البرنامج، إلى الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، الذي كان يُصوّر وكأنه بلا دماغ فيما إصبعه تقترب كثيرا من الزر النووي، ورئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور الذي يحب البازلاء.

وقالت أستاذة التاريخ في جامعة كيمبريدج لوسي ديلاب إن روح الدعابة التي ميّزت البرنامج هي جزء من تاريخ طويل من السخرية السياسية. وأضافت "لقد وفر البرنامج منصة ساخرة لمجتمع شديد الانقسام بسبب السياسات النيوليبرالية، وإغلاق مناجم الفحم، وعنصرية الشرطة، والأسلحة النووية".

وردا على سؤال عما إذا كان "سبيتينغ إيمج" سيحقق النجاح المتوقع سنة 2020، ذكّرت بأن البرنامج "كان ضروريا لدغدغة المتعصبين والفاسدين، والحاجة إلى ذلك اليوم لا تزال ملحّة بالقدر نفسه".