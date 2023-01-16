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وفاة الممثلة الإيطاليّة الشهيرة جينا لولوبريجيدا

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 19:54

وفاة الممثلة الإيطاليّة الشهيرة جينا لولوبريجيدا
الممثلة الإيطالية الشهيرة الراحلة، لولوبريجيدا ("أ ب")
عرب ٤٨

توفيت الممثلة الإيطالية الشهيرة جينا لولوبريجيدا، سمراء الشاشة الفاتنة التي تشاركت البطولة مع كبار الممثلين في خمسينات القرن الماضي، عن عمر 95 عاما، بحسب ما أعلن وزير الثقافة الإيطالي، اليوم الإثنين.

وكانت لولوبريجيدا، نجمة الإثارة السابقة التي انطلقت مسيرتها سنة 1952 مع فيلم "فانفان لا توليب" للمخرج الفرنسي كريستيان جاك، قد تعرضت لكسر في عظم الفخذ إثر حادثة سقوط في منزلها في روما في أيلول/ سبتمبر، استدعت إخضاعها لعملية جراحية.

الممثلة الإيطالية الشهيرة الراحلة، لولوبريجيدا ("أ ب")

وكتب وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجوليانو، عبر "تويتر": "وداعا إلى أيقونة للشاشة الكبيرة وبطلة لفترة استمرت أكثر من نصف قرن من تاريخ السينما الإيطالية. سحرها باق للأبد. ’تشاو’ (وداعا) لولو".

جينا لولوبريجيدا، المولودة في الرابع من تموز/ يوليو في قرية سوبياكو الصغيرة في إقليم أبروتسو وسط إيطاليا في كنف عائلة متواضعة، قبل الانتقال للعيش في روما، شاركت البطولة مع كبار الممثلين في الخمسينيات والستينيات، من فرانك سيناترا إلى شون كونري، ومن مارتشيلو ماستروياني إلى هامفري بوغارت.

واستمرت في تصوير الأعمال في الولايات المتحدة حتى سنة 1962، ثم عادت إلى بلدها إيطاليا. واقتصرت إطلالاتها اللاحقة على بعض المشاركات الموسمية في السينما والتلفزيون.

("أ ب")

وعادت لولوبريجيدا لاحقا إلى ممارسة هواياتها الفنية الأولى، أي التصوير ثم النحت الذي كرست جل وقتها له اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي.

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