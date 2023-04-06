جوني ديب يعود في افتتاح مهرجان كان السينمائيّ بعد غياب طويل

أوضح المهرجان في بيان أنّ "جان دو باري"، وهو الفيلم الروائيّ السادس للممثّلة والمخرجة الفرنسيّة البالغة 46 عامًا بعد "بوليس" الحائز جائزة لجنة التحكيم عام 2011 و و"مون روا" و"آ دي إن" وسواها

أعلن مهرجان كان السينمائيّ أنّ فيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسيّة مايوين، سوف يكون فيلم الافتتاح في 16 أيّار/ مايو المقبل.

ويشارك في هذا الفيلم النجم جوني ديب، بعد غياب طويل عن الشاشة الكبيرة. ويعود ديب بقوّة إلى الساحة السينمائيّة من خلال هذا الفيلم بعد المواجهة القضائيّة الّتي حظيت باهتمام إعلاميّ واسع بينه وبين زوجته السابقة أمبر هيرد في شأن اتّهامات بالعنف الزوجيّ، والاتّهامات المتبادلة بينهما بالتشهير.

وسبق لمهرجان كان أنّ عرض مجموعة أفلام من بطولة جوني ديب (59 عامًا)، بينها "فير أند لوثينغ إنّ لاس فيغاس" و"بايرتس أوف ذي كارايبيّين"، وكذلك فيلم "ذي برايف" الّذي تولّى إخراجه في دورة عام 1997.

وأوضح المهرجان في بيان أنّ "جان دو باري"، وهو الفيلم الروائيّ السادس للممثّلة والمخرجة الفرنسيّة البالغة 46 عامًا بعد "بوليس" الحائز جائزة لجنة التحكيم عام 2011 و و"مون روا" و"آ دي إن" وسواها.

ويتناول الفيلم "حياة جان دو باري، محظيّة الملك لويس الخامس عشر، وقصّة صعودها وسقوطها"، وتؤدّي دورها المخرجة مايوين بنفسها. أمّا ديب فيجسّد شخصيّة الملك الفرنسيّ، فيما يشارك في العمل أيضًا الممثّلون الفرنسيّون بيار ريشار وبنجامان لافيرن وإنديا هير.

و يعرض على شاشة "غران تياتر لوميير" "بعد مراسم الافتتاح الّتي تنقلها مباشرة "فرانس تلفزيون" على الشاشة الصغيرة وقناة "بروت" على الإنترنت.