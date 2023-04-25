ارتفاع عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبيّة في "مهرجان كان" إلى 21

من بين مخرجي الأفلام التسعة عشر المدرّجة أساسًا في المسابقة الأعمال الجديدة للأميركيّ فيم فندرز والبريطانيّ كن لوتش والفرنسيّة كاترين بريا وسواهم، حيث وأضيف ما مجمله 14 فيلمًا الاثنين إلى برنامج المهرجان عمومًا، سواء ضمن المسابقة أو خارجها

أفاد منظّمو مهرجان كان السينمائيّ في دورته السادسة والسبعين، أنّ عدد الأفلام المتنافسة على السعفة الذهبيّة، ارتفع إلى 21، بعد ضمّ فيلمين للمخرجين الفرنسيّين كاترين كورسيني، وجان ستيفان سوفير.

ومن بين مخرجي الأفلام التسعة عشر المدرّجة أساسًا في المسابقة الأعمال الجديدة للأميركيّ فيم فندرز والبريطانيّ كن لوتش والفرنسيّة كاترين بريا وسواهم، حيث وأضيف ما مجمله 14 فيلمًا الاثنين إلى برنامج المهرجان عمومًا، سواء ضمن المسابقة أو خارجها.

ويتناول فيلم "لو روتور" الروائيّ الّذي صورته المخرجة كاترين كورسيني في كورسيكا قصّة امرأة تعمل لدى زوجين باريسيّين يطلب منها الاعتناء بأبنائهما خلال عطلة على جزيرة بوتيه. وأفادت صحيفة "لو باريزيان" ومجلّة "تيليراما" أنّ هذا الفيلم كان من المفترض أن يكون مدرّجًا في القائمة الأساسيّة للأعمال المشاركة في المسابقة الّتي أعلنها المندوب العامّ للمهرجان تييري فريموفي منتصف نيسان/أبريل الفائت، لكنّه سحب منها مؤقّتًا.

ويعود سببه إلى حرص المهرجان على التحقّق من شبهات تحرّش ومخالفات أثيرت في شأن مشهد لممثّلة قاصرة، على ما أوضحت الإدارة للصحيفة، قبل أن تعود وتضمّه إلى اللائحة. وشرح المركز الوطنيّ الفرنسيّ للسينما لوكالة فرانس برس أنّه اتّخذ تدبيرًا في حقّ هذا الفيلم، إذ حرمه المساعدة الماليّة لكونه لم يبلغ سلفًا اللجنة المسؤولة عن دراسة طلبات التصوير مع الأطفال عن مشهد يتعلّق بقاصر.

وسبق لكاترين كورسيني (66 عامًا) أن شاركت في مسابقة مهرجان كان عام 2021 بفيلم "لا فراكتور". وبإدراج فيلمها، ارتفع للمرّة الأولى إلى سبعة عدد النساء الساعيات إلى الفوز بالسعفة الذهبيّة هذه السنة، بعدما بلغ خمسة عام 2022. أمّا جان ستيفان سوفير (54 عامًا)، فيشارك بفيلمه "بلاك فلايز" (Black Flies) التشويقيّ الّذي يتناول قصّة طبيبين في نيويورك، وهو مقتبس من رواية "911" لشانون بورك.

وتعود آخر مشاركة لسوفير في مهرجان كان إلى العام 2017، عندما عرض خارج المسابقة فيلمه "أون بريار آفان لوب" (Une priere avant l'aube)، عن بريطانيّ اكتشف الملاكمة خلال تمضيته محكوميّته في سجن تايلاندي.