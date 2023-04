أوباما في مسلسل جديد على "نتفلكس"

أعلنت شبكة نتفلكس اليوم الخميس، عن العرض الترويجيّ لمسلسل "ووركينغ: وات وي دو أول داي"، والذي يعود فيه الرئيس الأميركيّ السابق باراك أوباما إلى الواجهة.

ويتولّى باراك أوباما في هذا المسلسل الوثائقيّ استكشاف عالم العمل في الولايات المتّحدة.

وغرّد الرئيس الديمقراطيّ السابق في صفحته عبر تويتر "في هذا المسلسل، أتحدّث إلى عمّال أميركيّين في مختلف المجالات بدءًا من السياحة والتكنولوجيا وصولًا إلى الرعاية المنزليّة، لإدراك تفاصيل عن عملهم ومعرفة آمالهم المستقبليّة".

وفي المسلسل الّذي يحمل عنوان "ووركينغ: وات وي دو آل داي" ("Working: What We Do All Day")، يطرح أوباما قضايا ساخنة تتعلّق بالنظرة إلى بعض الأعمال، وتداعيات تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ، بالإضافة إلى البحث عن المعنى الكامن وراء تأدية مهنة ما، في مقاربة تستند إلى كتاب "ووركينغ" للكاتب ستادز تيركل (1912-2008)، وهو شخصيّة مهمّة من اليسار الأميركيّ.

ويبرز أوباما الّذي ترك منصبه في العام 2017، موهبته كراو في المسلسل "لاستكشاف طرق إيجاد معنى للعمل، وإنشاء روابط من خلال التجارب والصعوبات"، على ما ذكرت منصّة نتفليكس في موقعها الإلكترونيّ.

والمسلسل المرتقب عرضه عبر منصّة البثّ التدفّقيّ الأميركيّة العملاقة، هو من إنتاج "كونكورديا استوديو" و"هاير غراوند" وهي شركة إنتاج مزدهرة أسّسها أوباما وزوجته عام 2018، واشترت حقوق توزيع فيلم "أميركن فاكتوري" الوثائقيّ الحائز جائزة أوسكار.

ومن المقرّر بدء عرض المسلسل عبر نتفليكس في 17 أيّار/مايو.