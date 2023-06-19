"ذي فلاش" يتصدّر شبّاك التذاكر والإيرادات أقلّ من المتوقّع

حقّق الفيلم الّذي قيل إنّ ميزانيّته بلغت نحو 200 مليون دولار، 55 مليون دولار بين الفترة الممتدّة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتّحدة وكندا

أكّدت شركة "إكزبيتر ريليشنز" عن تصدّر فيلم "ذي فلاش"، والذي يعتبر أحد أحدث أفلام الأبطال الخارقين من شركة "وارنر براذرز".

وتصدّر الفيلم شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة، في أوّل عطلة نهاية أسبوع يعرض فيها، حيث جاءت هذه الإيرادات أقلّ من المتوقّع.

وحقّق الفيلم الّذي قيل إنّ ميزانيّته بلغت نحو 200 مليون دولار، 55 مليون دولار بين الفترة الممتدّة من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتّحدة وكندا، في رقم أتى أقلّ من المبلغ الّذي سبق للمتخصّصين في القطاع أن توقّعوه والّذي يراوح بين 60 و80 مليون دولار.

ويعيد الممثّل إزرًا ميلر في "ذي فلاش" تجسيد شخصيّة باري ألن ويستخدم قوّته الخارقة للسفر عبر الزمن آملًا في إنقاذ عائلته، إلّا أنّه يحدث تغييرات في المستقبل ويتعيّن عليه استدعاء أبطال خارقين آخرين مختلفين عمّا كان يتوقّعه.

وحلّ ثانيًا في الترتيب فيلم "إليمنتري" ("Elemental") من إنتاج "ديزني" مع إيرادات بلغت 29,5 مليون دولار وأتت دون المتوقّع أيضًا.

وتدور أحداث فيلم التحريك هذا في مدينة إليمنت سيتي الّتي يعيش فيها السكّان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، الهواء).

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب أحدث أفلام الرجل العنكبوت "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") الّذي تدور أحداثه في عالم متعدّد الأكوان (ملتيفرس)، مع إيرادات بلغت 27,8 مليون دولار.

وحلّ رابعًا فيلم "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (Transformers: Rise of the Beasts") محقّقًا 20 مليون دولار.

امّا في المرتبة الخامسة، فأتى فيلم "ذي ليتل مرميد" ("The Little Mermaid") من استوديوهات "ديزني" محقّقًا عائدات بـ11,6 مليون دولار للأسبوع الرابع على بدء عرضه.