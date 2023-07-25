إعلان برنامج الدورة المقبلة من مهرجان تورونتو السينمائي

سيُقام المهرجان الذي من المقرر تنظيمه بين 7 و17 أيلول/سبتمبر، في ظل ضبابية كبيرة مع احتمال عدم حضور النجوم الأميركيين على سجادته الحمراء.

أعلن القائمون على مهرجان تورونتو السينمائي الدولي الإثنين عن برنامج الدورة المقبلة من الحدث، والذي يتضمّن أعمالًا أميركية كثيرة، رغم إضراب الممثلين وكتاب السيناريو الذي يشل هوليوود راهنًا.

وسيُقام المهرجان الذي من المقرر تنظيمه بين 7 و17 أيلول/سبتمبر، في ظل ضبابية كبيرة مع احتمال عدم حضور النجوم الأميركيين على سجادته الحمراء.

ومنعت نقابة الممثلين أعضاءها أثناء الإضراب من الترويج لأفلام أنتجتها الاستوديوهات الكبرى ومنصات البث التدفقي التي فشلت المفاوضات معها على رفع الرواتب وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وحدهم الممثلون في أفلام مستقلة سيكونون قادرين على الاستفادة من "اتفاق مؤقت" من أجل الترويج لأعمالهم، على ما أوضح كبير المفاوضين في نقابة الممثلين ضمن مقابلة مع موقع "ديدلاين" المتخصص.

ويُفترض أن تُعرَض خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، أفلام عدة يُحتَمَل ترشيحها لنيل جوائز الأوسكار.

ومن بين هذه الأعمال فيلما "دامب موني" ("Dumb Money") من بطولة سيث روغن وبول دانو و"إزرا" ("Ezra") الذي يؤدي فيه روبرت دي نيرو دور أب يعود نجله ليعيش معه بعد فشل مسيرته المهنية وحياته الزوجية.

وسيشهد المهرجان عروضًا أولى لأفلام عدة بينها "لي زانديزيرابل" (Les Indesirables") للمخرج الفرنسي لادج لي والكوميديا الرياضية "نكست غول وينز" ("Next Goal Wins") للمخرج النيوزيلندي تايكا وايتيتي و"سيفن فيلز" ("Seven Veils") للكندي أتوم أغويان.

ومن المقرر أيضًا أن يشهد المهرجان عرضًا أول لفيلم "ذي هولدوفرز" ("The Holdovers") للمخرج الأميركي ألكسندر باين.

وأكد مدير عام المهرجان كاميرون بيلي، في بيان، أنّ البرنامج يتضمن "فسيفساء غنية من المواهب والرؤى والقصص".