وفاة رويز بيكاسو نجل الفنّان بابلو بيكاسو في سويسرا

تولى الراحل بين العامين 1989 و2023 إدارة تَركة الرسام العالمي، وهي كيان يُعنى بالحقوق المتعلقة بالفنان الراحل وبأعماله

غيّب الموت كلود رويز بيكاسو، نجل الرسام الإسباني بابلو بيكاسو، على ما أعلن الخميس وكيله المحامي جان جاك نوير في بيان تلقته وكالة فرانس برس.

وأوضح نوير أن كلود رويز بيكاسو "توفي في سويسرا عن 76 عاماً"، من دون أن يشير إلى سبب وفاته.

وتولى الراحل بين العامين 1989 و2023 إدارة تَركة الرسام العالمي، وهي كيان يُعنى بالحقوق المتعلقة بالفنان الراحل وبأعماله. وأبدى كلود رويز بيكاسو في تموز/يوليو الفائت رغبته في التنحي عن هذه المسؤولية لشقيقته بالوما التي عُيّنت مديرة بدلاً منه.

بيكاسو ونجله عام 1963 (Getty)

ولبابلو بيكاسو أربعة أبناء هم بول، البكر، الذي ولد من ارتباط الرسام بأولغا خوخلوفا، وتوفي عام 1975، ومايا التي توفيت عام 2022، وهي كريمة ماري تيريز والتر، وكلود وبالوما المولودين من ارتباطه بالكاتبة الفرنسية فرنسواز جيلو.

وأشار نوير إلى أن كلود رويز بيكاسو متزوج من سيلفي فوتييه وأب لجاسمين وسولال.

وتحتكر مؤسسة تركة بيكاسو حقوق المؤلف لأعمال بيكاسو، وحقوق نسخها، بالإضافة إلى الحقوق الشخصية والحقوق المعنوية وحقوق العلامات التجارية. وتتولى إصدار شهادات المصادقة وتحارب الأعمال المزوّرة والمقلّدة، وترفع دعاوى باستمرار.