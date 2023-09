فيلم "ذي نان 2" يتصدّر إيرادات أميركا الشماليّة

يواصل فيلم "ذي نان 2" ("The Nun II") تصدر شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة، محقّقًا إيرادات بـ14,7 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب "كونجورينغ" داخل دير في جنوب فرنسا حيث تواجه راهبة شابّة قوّة شيطانيّة. والعمل من بطولة الأميركيّة تايسا فارميغا والبلجيكيّ جوناس بلوكيه وستورم ريد.

وحلّ ثانيًا في الترتيب فيلم "إيه هنتينغ إنّ فينيس" ("A Haunting in Venice") للمخرج والممثّل البريطانيّ كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 14,5 مليون دولار في أوّل عطلة نهاية أسبوع من العرض.

وبعد فيلمي "موردر أون ذي أورينت إكسبرس" ("Murder on the Orient Express") و"ديث أون ذي نايل" ("Death on the Nile")، يعاود كينيث براناه في العمل الجديد إبراز شخصيّة المحقّق البلجيكيّ الشهير لروايات أغاثا كريستي. وبعدما يكون المحقّق في مرحلة تقاعده، يشارك في جلسة لتحضير الأرواح في البندقيّة تسجّل خلالها جريمة قتل، ممّا يدفعه للتحقيق بما حصل.وتؤدّي الممثّلتان الماليزيّة ميشيل يوه والأميركيّة تينا فاي دوريّ بطولة في العمل.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي إيكوالايزر 3" (The Equalizer 3) الّذي حقّق 7,2 ملايين دولار. ويتناول هذا العمل مغامرات جنديّ متقاعد من مشاة البحريّة الأميركيّة وعنصر لمكافحة المخدّرات يواجه عصابة إيطاليّة.

وجاء فيلم "ماي بيغ فات غريك ودينغ 3" ("My Big Fat Greek Wedding 3") في المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار. وتولّت الممثّلة نيا فاردالوس تأليف هذا العمل الكوميديّ الأميركيّ الّذي يتناول تفاصيل رحلة عائليّة إلى اليونان وإخراجه.

وحلّ خامسًا في الترتيب فيلم "باربي" ("Barbie") من إخراج غريتا غيرويغ، محقّقًا 3,9 ملايين دولار، ليصبح مجموع إيراداته بذلك 626 مليون دولار بعد تسعة أسابيع من طرحه في دور السينما بأميركا الشماليّة.