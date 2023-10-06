الأكاديميّة البرازيليّة للآداب تضمّ أوّل كاتب من السكّان الأصليّين

اشتهر إيلتون كريناك خصوصًا بنضاله من أجل حقوق السكّان الأصليّين. وفي عام 1987، أطلّ من منبر الجمعيّة التأسيسيّة مطالبًا بإقرار قوانين تهدف إلى في حماية مجموعات السكّان الأصليّين في البرازيل

أصبح الكاتب وعالم البيئة إيلتون كريناك أوّل كاتب من السكّان الأصليّين ينضمّ إلى الأكاديميّة البرازيليّة للآداب، على ما أعلنت المؤسّسة الخميس.

وأوضحت المؤسّسة اللغويّة والأدبيّة الأهمّ في البرازيل في منشور على "إنستغرام" أنّ "إيلتون كريناك كاتب مشهور وشخصيّة محوريّة في الحركة الأدبيّة للسكّان الأصليّين في البرازيل. وصوته أساسيّ اليوم، لكونه حلقة وصل بين التراث الثقافيّ والتاريخيّ الغنيّ للشعوب الأصليّة والأدب الوطنيّ".

وشدّدت الأكاديميّة على أنّها بانتخاب الشاعر والفيلسوف المنتمي إلى مجتمع كريناك العرقيّ، "تؤكّد مجدّدًا التزامها تعزيز التنوّع والشمول".

وسيشغل كريناك البالغ 70 عامًا والّذي انتخب بغالبيّة 23 صوتًا من أصل 39، المقعد الّذي شغر بوفاة المؤرّخ جوزيه موريلو دي كارفالو.

وكان كاتب آخر من السكّان الأصليّين هو دانيال موندوروكو مرشّحًا أيضًا.

واشتهر إيلتون كريناك خصوصًا بنضاله من أجل حقوق السكّان الأصليّين. وفي عام 1987، أطلّ من منبر الجمعيّة التأسيسيّة مطالبًا بإقرار قوانين تهدف إلى في حماية مجموعات السكّان الأصليّين في البرازيل، وكان مرتديًا ملابس بيضاء وعلى وجهه طلاء جينيبابو التقليديّ (الفاكهة الملطّخة) الّذي يرمز إلى الحداد في مجموعته العرقيّة.

وكان دستور عام 1988 الّذي وضع بعد نحو عقدين من الدكتاتوريّة العسكريّة (1964-1985) أجاز للسكّان الأصليّين الاستقرار في أراضيهم التاريخيّة الّتي حدّدتها الدولة.