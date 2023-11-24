البرازيل: الشركة المنتجة تعتذر بعد وفاة شابة خلال حفلة سويفت

اشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال قنّاني ماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئويّة الجمعة، وهو اليوم الّذي كانت ستقام فيه أوّل حفلة لتايلور سويفت...

قدّم رئيس الشركة المسؤولة عن إنتاج حفل تايلور سويفت في البرازيل، شديد اعتذاره، بعد وفاة إحدى الحاضرات، وذلك في خضمّ موجة الحرّ الشديدة التي ضربت المدينة، والتي صاحبت سوء تنظيم الحفل.

وقال الرئيس التنفيذيّ لشركة "تايم فور فان" سيرافيم أبرو في مقطع فيديو نشر على شبكة إنستغرام "نعترف بأنّنا كنّا نستطيع اتّخاذ إجراءات إضافيّة، كتركيب مناطق مظلّلة خارج (الملعب الّذي أقيمت فيه الحفلة) أو تغيير جدول أوقات الحفلات".

وأضاف "أودّ أن أعتذر لجميع المعجبين الّذين لم يحصلوا على أفضل تجربة ممكنة"، معربًا عن أسفه أيضًا لعدم "التشديد أكثر على أنّ من المسموح (للجمهور) دخول الحفلة بأكواب ماء قابلة للرمي".

واشتكى معجبون كثر من منع أفراد الجمهور من إدخال قنّاني ماء إلى الحفلة بينما كانت الحرارة المحسوسة في ريو دي جانيرو تبلغ 60 درجة مئويّة الجمعة، وهو اليوم الّذي كانت ستقام فيه أوّل حفلة لتايلور سويفت.

وتسبّب الحرّ في وفاة شابّة تبلغ 23 عامًا خلال الحفلة، وأوضحت شركة "تايم فور فان" أنّ الشابّة "حصلت بسرعة على رعاية طبّيّة" وأنّ الفريق الطبّيّ "اختار نقلها إلى مستشفى سالغادو فيليو بعد قرابة ساعة من إسعافات الطوارئ".

وأفادت صحيفة "أو غلوبو" أنّ تقرير التشريح الأوّل أشار إلى وجود نزف في الرئة وثلاث سكتات قلبيّة، ولكن من الضروريّ إجراء فحوص أخرى لتحديد سبب الوفاة بدقّة.

وفي اليوم التالي لهذه المأساة، أعربت تايلور سويفت عن حزنها الشديد، فيما أرجئت الحفلة الّتي كان من المقرّر أن تقام السبت الفائت إلى الاثنين 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد بدأت بعد ساعة من الموعد الّذي كان مقرّرًا اساسًا، أي في الثامنة والنصف مساء بدلًا من السابعة والنصف، وكذلك حفلة الأحد 19 منه.

واضاف أبرو الّذي قدّم تعازيه "الصادقة" إلى عائلة الشابّة المتوفّاة "نحن نعلم أنّ على قطاعنا بأكمله، في ظلّ التغيّر المناخيّ، أن يعيد التفكير في الطريقة الّتي يعمل بها في مواجهة هذا الواقع الجديد".

وتواصل تايلور سويفت إحياء حفلات هذا الأسبوع في البرازيل في إطار جولتها العالميّة "ذي إيراس تور"، تقام الجمعة والسبت والأحد في ساو باولو، أكبر مدن أميركا اللاتينيّة.