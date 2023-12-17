وفاة الفيلسوف الإيطاليّ أنطونيو نيغري عن عمر يناهز 90 عامًا

يعتبر نيغري أحد أبرز مفكّري اليسار الراديكاليّ، وكان وجهًا بارزًا في الحركات اليساريّة في إيطاليا خلال السبعينيّات، وقد تعرّض للاعتقال في نيسان/أبريل 1979 قبل إدانته بتهمة "تشكيل وفاق تخريبيّ ومجموعة مسلّحة" على خلفيّة صدامات بين ناشطين والشرطة في ميلانو

توفّي الفيلسوف الإيطاليّ الراديكاليّ، أنطونيو نيغري، عن عمر يناهز 90 عامًا في باريس، حسب ما أفادت زوجته الفيلسوفة جوديث ريفال.

ويعتبر نيغري أحد أبرز مفكّري اليسار الراديكاليّ، وكان وجهًا بارزًا في الحركات اليساريّة في إيطاليا خلال السبعينيّات، وقد تعرّض للاعتقال في نيسان/أبريل 1979 قبل إدانته بتهمة "تشكيل وفاق تخريبيّ ومجموعة مسلّحة" على خلفيّة صدامات بين ناشطين والشرطة في ميلانو (شمال) بين عامي 1973 و1977.

وانتخب نيغري نائبًا عام 1983 على قائمة "الحزب الراديكاليّ"، واستغلّ حصانته البرلمانيّة لمغادرة إيطاليا واللجوء إلى فرنسا.

وبعد أن أصبح أستاذًا في جامعة باريس الثامنة، قرّر العودة إلى إيطاليا في تمّوز/يوليو 1997، بعد 14 عامًا من المنفى، وقدّم نفسه للقضاء في بلاده من أجل "طيّ الصفحة"، وحصل على تخفيف للحكم قبل الإفراج عنه عام 2003.

وقالت ريفال إنّ نيغري ظلّ ناشطًا سياسيًّا في دعم الحركات العمّاليّة. وأضافت "استمرّ حتّى النهاية في النشاط واتّخاذ المواقف".