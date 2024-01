منح الأوسكار الفخريّة للممثّل والمخرج الأميركيّ مِل بروكس

بعد أكثر من نصف قرن على نيله الأوسكار عن فيلمه الوحيد "The Producers" الذي تناول شخصيّة هتلر بأسلوب ساخر، تسلّم المخرج الأميركيّ، مِل بروكس، جائزة الأوسكار الفخريّة عن مجمل أعماله.

وتسلّم مل بروكس تمثال الأوسكار الفخريّ خلال الاحتفال بتوزيع جوائز "غافرنرز" الّتي تمنحها أكاديميّة فنون السينما وعلومها سنويًّا لأربعة من قدامى الفنّ السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عاديّة.

وأشار نجم السينما الكوميديّة في هوليوود مازحًا خلال أمسية احتفاليّة إلى أنّه يشعر بالندم على مصير جائزة الأوسكار الّتي نالها سابقًا عن أفضل سيناريو أصليّ.

وقال المخرج الّذي تناول أيضًا التعصّب العنصريّ في أفلام أخرى من بينها Blazing Saddles "اشتقت كثيرًا (إلى الجائزة). لم يكن ينبغي أن أبيعها". وأضاف "لن أبيع هذه، أقسم باللّه".

وأعطيت جائزة مماثلة للممثّلة أنجيلا باسيت (64 عامًا) الّتي رشّحت للأوسكار مرّتين، واشتهرت بتجسيدها شخصيّتي المغنّية تينا تورنر في فيلم السيرة الّذي يحمل الاسم نفسه عام 1993 في فيلم "واتس لاف غات تو دو ويذ إت" (What's Love Got To Do With It) والملكة راموندا في الجزء الثاني من فيلم "بلاك بانثر: زاماندا فوريفر" (Black Panther: Wakanda Forever) عام 2022.

وإذ أشارت أنجيلا باسيت إلى أنّها ثاني ممثّلة سوداء فحسب تفوز بجائزة أوسكار فخريّة بعد سيسلي تايسون، وجّهت تحيّة إلى رائدات هوليووديّات سوداوات أخريات من بينهنّ هاتي مكدانييل الّتي نالت جائزة أوسكار عام 1940 عن فيلم "غان ويذ ذي ويند" (Gone with the Wind). ولم تتبعها الممثّلة ووبي غولدبرغ إلّا بعد نصف قرن.

وقالت أنجيلا باسيت "أمنيتي هي أن نترك هذه الصناعة وهي أغنى وأكثر طليعيّة وشمولًا ممّا عرفناها".