"نتفليكس" تراهن على أعمال جديدة للحفاظ على هيمنتها

يجمع هذا العمل بين "الإثارة والخيال العلميّ"، وفق تعبير بيلا باجاريا، مديرة المحتوى في نتفليكس، خلال عرض تقديميّ للصحافيّين في لوس أنجليس...

تعوّل منصّة نتفليكس للبثّ التدفّقيّ، في عام 2024، على عدد من الأعمال للحفاظ على هيمنتها، ومنها مسلسل مقتبس من رواية "مائة عام من العزلة" للكاتب الكولومبيّ الشهير الحائز على جائزة نوبل، غابريل غارثيا ماركيز، بالإضافة إلى مسلسل جديد يحمل توقيع صنّاع مسلسل "غيم أوف ثرونز".

وفي مسلسل The Three-Body Problem ("معضلة الأجسام الثلاثة")، الّذي يطرح في 21 آذار/مارس والمقتبس من أحد الكتب الأكثر مبيعًا في الصين، ينسج عالم بشريّ مواز علاقات مع مجتمع خارج كوكب الأرض.

ويجمع هذا العمل بين "الإثارة والخيال العلميّ"، وفق تعبير بيلا باجاريا، مديرة المحتوى في نتفليكس، خلال عرض تقديميّ للصحافيّين في لوس أنجليس.

ويحمل المسلسل الجديد الّذي تدور أحداثه في لندن في الزمن الحاليّ، توقيع ديفيد بينيوف ودي بي فايس، وهما صانعا مسلسل "غايم أوف ثرونز" ("لعبة العروش") الّذي حقّق نجاحًا كبيرًا لشبكة "إتش بي أو" في العقد الماضي، مع عالمه المليء بالتنانين والإثارة والمؤامرات السياسيّة.

ومن بين الأعمال المنتظرة هذا العام أيضًا الموسم الثاني من "سكويد غايم" ("لعبة الحبّار"). وتشكّل قصّة هذا العمل الكوريّ الجنوبيّ إدانة للنظام الرأسماليّ العالميّ، إذ تدور حول مشاركين في ألعاب وحشيّة للأطفال يقتلون بعضهم البعض على أمل كسب الملايين. وقد كان العمل من أكثر المسلسلات شعبيّة في تاريخ المنصّة.

وقالت بيلا باجاريا، ردًّا على الانتقادات الموجّهة لنتفليكس بسبب العدد الكبير من الإنتاجات على منصّتها، "لم يكن لدى أيّ شركة ترفيهيّة هذا الطموح في البرمجة، مع هذا العدد الكبير من الأذواق والثقافات واللغات. هذا أمر غير مسبوق".

وبدأت نتفليكس العام بضجّة كبيرة بإعلانها خلال نتائجها ربع السنويّة أنّها استقطبت أكثر من 13 مليون مشترك إضافيّ خلال موسم أعياد نهاية العام، ليصبح مجموع هؤلاء 260 مليونًا.

ويرجع النموّ بشكل خاصّ إلى سياستها الأكثر تشدّدًا على صعيد مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، وتقديمها صيغ اشتراكات أرخص ثمنًا تتضمّن إعلانات.