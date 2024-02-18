لندن: بيع مسوّدات أصليّة لسيناريو "ستار وورز" في مزاد

ساهم هذا الفيلم الّذي أنتج عام 1977 في صعود فورد إلى الشهرة العالميّة، وقد أدّى بطولة ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة هي "ذي إمباير سترايكس باك" (1980)...

بيع مسوّدة لسيناريو فيلم "ستار وورز" لهاريسون فورد لقاء 13600 دولار

بيعت مسوّدّة أصليّة لسيناريو فيلم "ستار وورز" تركها هاريسون فورد الّذي أدّى فيه دور "هان سولو"، في شقّة بلندن، مقابل 10795 جنيهًا إسترلينيًّا (13600 دولار) في مزاد في بريطانيا السبت.

واستخدم السيناريو عندما كان فورد في لندن لتصوير "ذي أدفنتشرز أوف لوك ستاركيلر"، الجزء الأوّل من سلسلة أفلام "ستار وورز"، في استوديوهات إلستري شمال لندن.

واشترى هذه المسوّدة الرابعة للسيناريو والمؤرّخة في 15 آذار/مارس 1976، هاوي جمع نمسويّ في المزاد الّذي نظّم في دار "إكسكاليبور أوكشنز" للمزادات في هيرتفوردشير شمال لندن.

وترك فورد السيناريو في الشقّة الّتي استأجرها في لندن وقتها مع مواعيد التصوير الّتي بيعت في مقابل 4826 جنيهًا إسترلينيًّا ورسالة من وكيل أو صديق بيعت لقاء 177,80 جنيهًا إسترلينيًّا. وعثر مالكو الشقّة على تلك المستندات، واحتفظوا بها لعقود.

وساهم هذا الفيلم الّذي أنتج عام 1977 في صعود فورد إلى الشهرة العالميّة، وقد أدّى بطولة ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة هي "ذي إمباير سترايكس باك" (1980) و"ريتورن أوف ذي جيداي" (1983) و"ذي فورس اويكنز" (2015).