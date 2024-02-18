"أوبنهايمر" يأمل بالفوز بحصّة الأسد في حفلة توزيع جوائز "بافتا"

في هذه النسخة من حفلة "بافتا" الأحد، رشّح هذا الفيلم عن 13 فئة من أبرزها أفضل فيلم وأفضل مخرج وسيناريو مقتبس لنولان وأفضل ممثّل لكيليان مورفي الّذي أدّى دور البطولة فيه.

يجتمع نجوم الشاشة الفضّيّة في لندن الأحد لحضور حفلة توزيع جوائز الأكاديميّة البريطانيّة للأفلام (بافتا) السنويّة الّتي غالبًا ما تكون مؤشّرًا إلى ما يمكن أن تنتهي إليه جوائز الأوسكار، مع حصول "أوبنهايمر" على 13 ترشيحًا.

ويعدّ "أوبنهايمر" وهو عمل للمخرج كريستوفر نولان يروي سيرة مخترع القنبلة الذرّيّة وفاز بجوائز رئيسيّة في "غولدن غلوب" و"كريتكس تشويس اوورد"، المرشّح الأوفر حظًّا لاكتساح جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

وفي هذه النسخة من حفلة "بافتا" الأحد، رشّح هذا الفيلم عن 13 فئة من أبرزها أفضل فيلم وأفضل مخرج وسيناريو مقتبس لنولان وأفضل ممثّل لكيليان مورفي الّذي أدّى دور البطولة فيه.

ومن بين النجوم المتوقّع حضورهم الحفلة الّتي سيقدّمها الممثّل الاسكتلنديّ ديفيد تاننت في قاعة "رويال فيستيفال هال"، مارغو روبي وبرادلي كوبر وإيما ستّون وكاري ماليغان.

وسيحضرها أيضًا الأمير وليام بصفته رئيس "بافتا وستكون بمثابة أوّل حضور أساسيّ له منذ استئنافه نشاطاته العامّة بعد العمليّة الجراحيّة الّتي خضعت لها زوجته كايت في البطن وأخبار تشخيص إصابة والده الملك تشارلز الثالث بالسرطان.

وقد تكون هذه الليلة تاريخيّة أيضًا بالنسبة إلى "بور ثينغز" وهو فيلم كوميديا سوداء، بعد حصوله على 11 ترشيحًا، بما فيها أفضل فيلم وأفضل ممثّلة لإيما ستّون الّتي جسّدت نسخة أنثويّة من شخصيّة فرانكنشتاين.

وحصلت الممثّلة الأميركيّة على جائزتي "غولدن غلوب" و"كريتكس تشويس أوورد" عن فئة أفضل ممثّلة لأدائها.

وستتنافس على هذه الجائزة مع روبي (باربي) وماليغان (مايسترو) وساندرا هولر (أناتومي دون شوت) وفانتيجا بورينو (ذي ولور بوربل) وفيفيان أوبارا (راي لين).