فيلم "بوب مارلي" يتصدّر في أميركا الشماليّة

تصدّر فيلم "بوب مارلي: وان لاف" Bob Marley: One Love الّذي يتناول سيرة مغنّي الريغي الشهير ترتيب شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة، إذ بلغت إيراداته في عطلة نهاية هذا الأسبوع 27,7 مليون دولار، وفقًا للتقديرات الّتي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

ورأى المحلّل ديفيد غروس أنّ هذه المحصّلة "بداية ممتازة لفيلم سيرة موسيقيّ"، ملاحظًا أنّ عروض الفيلم في دور السينما نجحت في جذب المشاهدين رغم أنّه قوبل على المستوى النقديّ بمراجعات سلبيّة.

وتولّى الممثّل البريطانيّ كينغسلي بن أدير الّذي سبق أن أدّى دور مالكولم إكس في فيلم "وان نايت إنّ ميامي" One Night in Miami تجسيد شخصيّة المغنّي الجامايكيّ بوب مارلي الّذي حقّق نجاحًا باهرًا قبل وفاته في 1981 عن عمر يناهز 36 عامًا.

وحلّ ثانيًا بعد الشريط عن صاحب أغنية "كود يو بي لافد" Could You Be Loved فيلم آخر انطلقت عروضه هذا الأسبوع هو "مدام ويب" Madame Web.

لكنّ المحلّلين رأوا أنّ إيرادات العروض الأولى للفيلم المنتمي إلى علم "مارفل" للأبطال الخارقين والّتي لم تتجاوز 15,1 مليون دولار تعدّ انطلاقة مخيّبة لعمل بلغت تكلفة إنتاجه 80 مليونًا.

وتؤدّي الممثّلة داكوتا جونسون دور سائقة سيّارة إسعاف تتمتّع بموهبة التنبّؤ بالمستقبل في هذا الفيلم، وهو الرابع من عالم سبايدر-مان تنتجه شركة "سوني".

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم التجسّس الكوميديّ "أرغايل" Argylle الّذي شاركت في إنتاجه "آبل" وتولّت توزيعه "يونيفرسال" ويروي مغامرات مؤلّفة روايات تجسّس مشوّقة ناجحة. واكتفى الفيلم الّذي تصدّر الترتيب أسبوعين، بإيرادات بلغت 4,7 ملايين دولار هذه المرّة.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم الرسوم المتحرّكة "مايغريشن" ("يونيفرسال") الّذي حقّق 3,7 ملايين دولار، فيما تلاه في المركز الخامس الفيلم الّذي يجمع الحلقات الثلاث الأولى في "ذي تشوزن" The Chosen عن حياة السيّد المسيح، بإيرادات بلغت 3,4 ملايين دولار.