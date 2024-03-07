قناة "العربي 2" تعلن عن برامجها في رمضان 2024

تشمل الشبكة البرامجية 4 مسلسلات عربية و4 برامج، من بينها البرنامج اليومي المباشر "أهلا رمضان" الذي يعود في موسم ثاني بتصور متجدد، وفقرات حية مع ضيوف مميزين من عدة دول عربية.

أعلنت قناة "العربي 2" عن شبكتها البرامجية لشهر رمضان 2024، والتي تشمل 4 مسلسلات عربية و4 برامج، من بينها البرنامج اليومي المباشر "أهلا رمضان" الذي يعود في موسم ثاني بتصور متجدد، وفقرات حية مع ضيوف مميزين من عدة دول عربية.

وكشف القائمون على قناة العربي 2 نجاحهم في الاستحواذ على أعمال درامية وكوميدية مميزة، في استمرار لإستراتيجية عرض أعمال مختلفة عن توجه السوق، بما يشمل العرض الأول الحصري بالتزامن للمسلسل الكوميدي "ما اختلفنا" من بطولة مشتركة لفنانين من عدة دول عربية، العرض الحصري للمسلسل الفلسطيني "نزيف التراب"، العرض الأول للمسلسل اليمني "ممر آمن"، إضافة إلى اقتناص القناة لحقوق عرض الجزء الثاني من مسلسل "كسر عضم – السراديب".

احترام الذائقة ومراعاة حساسية الظروف

يرى المدير التنفيذي للعربي 2، إلياس خوري، أن الأعمال المعروضة تتسق مع الاتجاه المختلف الذي تسعى القناة لتكريسه. ويقول: "هذا الموسم كان الاختيار أعقد بكثير، فبخلاف سعينا للحفاظ على المستوى المميز الذي ظهرنا به العام الماضي، يأتي موسم رمضان هذا العام على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لهذا كان اختيار الأعمال -وفي مقدمتها المسلسل الفلسطيني- يصب في تقديم فن ملتزم بالقضايا الإنسانية، ويضع على رأس أولوياته عكس هموم وصوت المواطن العربي".

وعن توجه القناة، يضيف: "نحن نتفهم خصوصية الظرف الحالي، ونعي حساسية الأوضاع وثقلها، لهذا التزمنا منذ بداية الحرب بعدم بث أي برامج ذات طابع ترفيهي بحت، وكيّفنا كل ما نعرضه على الشاشة مع الأوضاع، حيث أننا خصصنا برامج وفقرات ثابتة عن القضية الفلسطينية".

من جانبه، أكد مدير الاستحواذ لقناة العربي 2، جوزيف الحسيني، على البحث العميق الذي قاد فريقه إلى الاستقرار على أعمال بعينها، ويقول: "من السهل أن تراهن على السائد، وتحاول التماهي مع منطق السوق، خاصة في ظل منافسة شديدة بين كبريات الشبكات التلفزيونية في العالم العربي. هدفنا كان منذ البداية هو المراهنة على الأعمال المختلفة التي لا تجاري بالضرورة منطق الشركات في أقوى سوق إعلاني خلال السنة، فما يهمنا هو عرض الأعمال الجادة التي تحترم ذائقة المشاهد العربي".

برامج بضيوف من أكثر من 10 دول عربية

أما في ما يخص البرامج، فهي تشمل 3 برامج قصيرة هي "مساجد حول العالم"، "أكلات رمضانية"، و "غذاء وصحة"، في حين يعول القائمون على القناة على نجاح الموسم الثاني للبرنامج المباشر "أهلا رمضان" العائد بفقرات جدديدة ومتنوعة مع ضيوف مميزين من قطر، الجزائر، الكويت، تونس، مصر، الأردن، لبنان، موريتانيا، ليبيا، والعراق. بما يشمل حكائين وزجالين، ومسابقة طبخ عائلية على تقديم أفضل طبق رمضاني، إضافة إلى فقرتين حصريتين الأولى ستكون مفاجأة مع الفنان الفلسطيني عامر حليحل، والثانية ابتهالات وتواشيح من تقديم الفنان المغربي رشيد غلام .

عن التخطيط للشبكة يقول مدير البرامج محمد أسامة: "نحن نحاول دوما مراعاة حساسية الشهر الكريم، وهذا العام كانت المسؤولية أكبر في ظل الظروف الحالية، ما دفعنا لبذل المزيد من الجهود لنقدم برمجة ملتزمة، وتحوي فقرات مخصصة بالكامل للإضاءة على ما يحدث في قطاع غزة، وكلنا أمل أن نساهم في تقديم محتوى مناسب لكل المشاهدين العرب".

يذكر أن توقيت بث برامج قناة العربي 2 خلال شهر رمضان ستمتد من الساعة 5 مساء بتوقيت القدس إلى منتصف الليل، حيث سيخصص الجزء الأول للبرامج المنوعة والمسلسل الكوميدي، فيما تبث المسلسلات الدرامية تباعا ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

المسلسلات على شاشة العربي 2

مسلسل "ما اختلفنا "

في إطار من الكوميديا السوداء يقدم المسلسل توليفة درامية اجتماعية إنسانية، وسياسية أيضاً، حيث يجمع تفاصيل الحياة اليومية، ويلامس بشكل حقيقي مشكلات الحياة وهموم الأسرة، والعلاقة الاجتماعية المعقدة في كل حلقة. تم تصوير المسلسل في أكثر من موقع في لبنان و الأردن، و يضم مجموعة كبيرة من نجوم الشاشة العربية.

مسلسل "نزيف التراب"

مسلسل يحاكي الواقع بأحداثه وشخصياته، تدور أحداثه في بلدة "تل الصبر" القريبة من محافظة نابلس، قصة " نزيف التراب " لها جذور قديمة تدور حول "بلال" الأسير الفلسطيني الهارب والناجي من تصفية إسرائيل، وكيف قامت الخالة "أم عسكر" بإنقاذه من الموت المحقق، وتغيير اسمه إلى "عاصف" وكيف تمضي به الحياة والأحداث في ظل تنكيل الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

مسلسل "ممر آمن"

دراما يمنية مليئة بالإثارة والغموض، تتصاعد فيها الأحداث وتتشابك الخيوط، حيث تتقاطع حياة شخصين، أحدهما في الريف والآخر في المدينة، فبينما يجد "شاجع" نفسه مواجهًا لتحديات الحب والزواج في الريف، يواجه "محمود" تحديات فساد في عمله من جهة، و ضغط زوجته من أجل الهجرة من جهة أخرى.

مسلسل "كسر عضم - السراديب"

في الجزء الثاني من مسلسل " كسر عضم – السراديب " نكمل قصة الصراع الأزلي بين الخير والشر، والمعركة بين النفوذ والسلطة من جهة، والضمير والذمة من جهة أخرى.

تدخلنا الأحداث إلى تفاصيل قضايا حساسة وقصص اجتماعية وإنسانية، وشؤون معقدة تعكس بشكل واقعي الصراعات والتجاذبات الحالية في المجتمع السوري.

برامج حصرية على شاشة العربي 2

برنامج "أهلاً رمضان"

جلسة سمر رمضانية نستضيف من خلالها كوكبة من الضيوف؛ لمناقشة مواضيع ثقافية وفنية مختارة، وينفرد البرنامج بتقديم فقرات متميزة أبرزها اسكتشات درامية يقدمها الفنان عامر حليحل، وقصص إنسانية إيجابية من غزة، تقدم بارقة أمل ونماذج لانتصار الإرادة، ومسابقة طهي بين العائلات العربية المشاركة، وتحدي الزجل الشعبي. ثم نختم كل حلقة بابتهالات رمضانية يؤديها الفنان القدير رشيد غلام.

برنامج "مساجد حول العالم"

برنامج يأخذنا في رحلة مثيرة لاستكشاف تاريخ وتراث أبرز المساجد الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، ويقدم البرنامج نبذة شاملة عن نموذج كل مسجد، بما في ذلك الأسلوب المعماري والمعالم البارزة، مما يسلط الضوء على التنوع الثقافي والفني للمساجد في جميع أنحاء العالم.

برنامج "أكلات رمضانية"

في شهر رمضان تبرز العادات والتقاليد الغنية التي تعكس الثقافة العربية والإسلامية. "أكلات رمضانية" يستكشف معالم الثقافة والتقاليد من خلال طقوس تحضير وتناول هذه الأطعمة الشهية، مما يثري معلوماتنا، ويعزز الفهم العميق لتراثنا الغني بالأكلات المتنوعة.

برنامج "غذاء وصحة"

برنامج غذائي يقدم دليلًا شاملًا لفوائد الغذاء، وكيفية استفادتنا منه بشكل صحيح، ويسلط الضوء على فوائد البهارات، والخضروات، والفواكه، والزيوت، ويعطي معلومات قيمة حول كيفية استخدامها بشكل صحي، وتأثيرها على صحتنا اليومية، بالإضافة إلى توجيهات حول دور هذه الأطعمة في الوقاية وعلاج بعض الأمراض.