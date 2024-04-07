جنوب النمسا: تسجيل درجة حرارة قياسيّة

تجاوز الرقم القياسيّ المسجّل الأحد بعشرة أيّام الرقم السابق المسجّل في 17 أبريل 1934 في سالزبورغ...

سجّلت بلدة في جنوب النمسا الأحد حرارة قياسيّة وصلت إلى 30 درجة مئويّة لتكون أوّل منطقة في البلاد تبلغ فيها الحرارة هذا المستوى في هذه الفترة المبكّرة من العام، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة.

وجاء إعلان المعهد الفيدرالي النمسويّ للجيولوجيا والجيوفيزياء والأرصاد الجوّيّة وعلم المناخ في وقت تشهد دول في مختلف أنحاء العالم أنماط طقس قاسية ينسبها الخبراء إلى ظاهرة الاحتباس الحراريّ.

وقال المعهد في بيان إنّ محطّة قياس في بلدة بروك آن دير مور في مقاطعة ستيريا بجنوب شرق النمسا سجّلت بدقّة 30 درجة مئويّة، وهو أوّل "يوم حارّ" يسجّل على الإطلاق في الدولة الواقعة في جبال الألب.

وتحدّد خدمة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة "اليوم الحارّ" عندما تصل مستويات الحرارة فيه إلى 30 درجة مئويّة على الأقلّ.

وتجاوز الرقم القياسيّ المسجّل الأحد بعشرة أيّام الرقم السابق المسجّل في 17 أبريل 1934 في سالزبورغ.

وكانت درجات الحرارة في دول أوروبّيّة أخرى أيضًا دافئة بشكل غير معتاد منذ بداية نيسان/أبريل، إذ سجّلت الحرارة في جزيرة كريت اليونانيّة 31 درجة مئويّة في وقت سابق هذا الأسبوع.

ويحذّر الخبراء من أنّ ظاهرة الاحتباس الحراريّ الناجمة عن انبعاثات غازات الدفيئة تزيد احتمالات أنماط الطقس القاسية.