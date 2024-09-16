"شوغن" يدخل تاريخ جائزة "إيمي" بحصده عددًا قياسيًّا من الجوائز

حصل هذا العمل المقتبس عن رواية لجيمس كلافيل والّذي يستكشف الصراع على السلطة في اليابان في القرن السابع عشر، أيضًا على جائزة أفضل إخراج...

دخل مسلسل "شوغن" اليابانيّ تاريخ جوائز "إيمي" الأحد بحصده عددًا قياسيًّا من المكافآت بلغ 18، بينها أفضل مسلسل، ليصبح أوّل عمل غير ناطق بالإنكليزيّة يحصل على الجائزة الرئيسيّة في هذه الأمسية الملقّبة "أوسكار التلفزيون".

وحصل هذا العمل المقتبس عن رواية لجيمس كلافيل والّذي يستكشف الصراع على السلطة في اليابان في القرن السابع عشر، أيضًا على جائزة أفضل إخراج.

وأكّد كاتب سيناريو المسلسل جاستن ماركس على الرهان الإبداعيّ الّذي قامت به قناة "إف إكس" المنتجة للعمل ومالكتها ديزني مع هذا المشروع.

وقال "لقد تبنّيتمم مسلسلًا يابانيًّا مترجمًا مكلّفًا للغاية، تتركّز أحداث الجزء الرئيسيّ من حبكته حول مسابقة شعريّة".

وحصد نجم المسلسل هيرويوكي سانادا جائزة إيمي لأفضل ممثّل.

وقال هيرويوكي، وهو أوّل ممثّل يابانيّ يفوز بجائزة إيميّ بفضل تجسيده شخصيّة زعيم إقطاعيّ محنّك "لقد كان مشروعًا رائعًا يلتقي فيه الشرق بالغرب".

كذلك، نالت شريكته في بطولة العمل آنا ساواي الّتي أدّت ببراعة شخصيّة ابنة ساموراي مخلوع تتحوّل إلى الكاثوليكيّة، جائزة أفضل ممثّلة عن أدائها في ما وصفته بأنّه "دور العمر".

وقد مهّد الإنتاجان الكوريّان الجنوبيّان "باراسايت"، الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم لعام 2020، و"سكويد غايم" الّذي فاز بجوائز "إيمي" عدّة في العام 2022، الطريق لهذا الفوز الآسيويّ الجديد. ويؤكّد تتويج "شوغن" أنّ الجمهور الأميركيّ بات يتقبّل المسلسلات بلغات أجنبيّة مع ما تحمله من منظور ثقافيّ مختلف.

وتدور حوالي 70% من الحوارات في "شوغن" باللغة اليابانيّة، فيما يتلاشى حضور بطل الرواية، وهو بحار إنكليزيّ تقطّعت به السبل في الأرخبيل اليابانيّ، في المسلسل لصالح قصص الدسائس والمنافسات القاتلة.

وفي الفئات الدراميّة الأخرى، اختيرت إليزابيث ديبيكي كأفضل ممثّلة في دور ثانويّ، بفضل تجسيدها لدور الأميرة ديانا في الموسم الأخير من مسلسل "ذي كراون" المتمحور على العائلة الملكيّة البريطانيّة.

وأحدث مسلسل "هاكس" من إنتاج شبكة "إتش بي أو" مفاجأة بفوزه بجائزة إيميّ لأفضل مسلسل كوميديّ، متفوّقًا على "ذي بير" الّذي كان الأوفر حظًّا بحسب التوقّعات.

وتتركّز النفحة الكوميديّة في "هاكس" على ثنائيّة غير متوقّعة بين نجمة في الكوميديا الارتجاليّة الأميركيّة تؤدّي دورها جين سمارت، وممثّلة كوميديّة شابّة مكلّفة تحديث أسلوبها الفكاهيّ، وأدّت دورها هانا أينبيندر.

حصل المسلسل على جائزة أفضل سيناريو لموسمه الثالث، واختيرت جين سمارت أفضل ممثّلة في مسلسل كوميديّ.

وقالت الممثّلة البالغة 73 عامًا "أنا أقدّر ذلك لأنّني لا أحظى بالاهتمام الكافي، حقًّا".

رغم حرمانه من الجوائز الكبرى، حصل "ذي بير" على 11 جائزة "إيمي"، بينها جوائز عدّة لطاقم ممثّليه، بفضل غوصه في المطبخ الخلفيّ لمطعم في شيكاغو يسعى أصحابه إلى انتزاع نجمة في دليل ميشلان...