اكتشاف تمثال وقطع أثريّة خلال أعمال صيانة في أثينا

غالبًا ما تكتشف قطع أثريّة في أثينا ومناطق أخرى في اليونان أثناء أعمال الصيانة على الطرق، أو في مواقع بناء خاصّة أو عامّة، ما يكشف عن الثروة الأثريّة في البلاد، والّتي يعود تاريخها إلى العصور القديمة...

أعلنت وزارة الثقافة اليونانيّة الثلاثاء اكتشاف تمثال قديم من الرخام الأبيض وقطع أثريّة أخرى من العصر الرومانيّ أثناء أعمال تركيب شبكة للغاز الطبيعيّ في منطقة الأكروبوليس في أثينا.

على مسافة أقلّ من 500 متر من مسرح هيرودس أتيكوس الحجريّ الرومانيّ في الجزء السفليّ من الأكروبوليس، عثر الاثنين على "تمثال لرجل عار مقطوع الرأس على شاكلة تمثال هيرميس لودوفيسي، يعود تاريخه إلى العصر الإمبراطوريّ بين القرنين الأوّل والخامس"، على ما ورد في بيان للوزارة.

وحدث هذا الاكتشاف الأثريّ في خندق حفر لتركيب شبكة للغاز في الحيّ.

وقال مسؤول في المكتب الصحافيّ بالوزارة لوكالة فرانس برس إنّ علماء الآثار كانوا يحاولون الثلاثاء التعرّف على القطع الأثريّة الأخرى الّتي اكتشفت في هذه المواقع.

وأضاف "في الوقت الحاليّ، لم يتمّ التعرّف على القطع الجديدة بعد".

وبحسب قناة "إي آر تي" العامّة، فإنّ هذه القطع تعود إلى فترة التمثال المكتشف نفسها.

وبيّنت معلومات أوّليّة من علماء الآثار أوردها النصّ الوزاريّ أنّ التمثال المكتشف "في حالة جيّدة إلى حدّ ما"، وكان "داخل هيكل مبنيّ من الطوب المستطيل" شكل جزءًا من "الفيلات الّتي بناها البرجوازيّون الأغنياء في ذلك الوقت".

وقالت رئيسة دائرة الآثار في أثينا إيلينا كونتوري "من المهمّ مواصلة أعمال التنقيب وجمع كلّ الاكتشافات والتأكّد من عدم فقدان أيّ دليل" لتحديد فترة هذه القطع، وفق صحيفة "كاثيميريني" اليونانيّة.

غالبًا ما تكتشف قطع أثريّة في أثينا ومناطق أخرى في اليونان أثناء أعمال الصيانة على الطرق، أو في مواقع بناء خاصّة أو عامّة، ما يكشف عن الثروة الأثريّة في البلاد، والّتي يعود تاريخها إلى العصور القديمة.

وتتطلّب هذه الاكتشافات تدخل الخدمات الأثريّة.