يوم الطفل العالمي- من يحمي هؤلاء؟

الطفل الفلسطيني يعاني من الإجحاف والاضطهاد والجوع والاعتقال التعسفي من قبل الاحتلال دون احترام لمواثيق أمم متحدة ولا معايير إنسانية

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تم وضعها عام 1989 شهدت تحولات هامة في حقوق الطفل على المستوى الدولي، وتم تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أهم التحولات التي جرت في حقوق الطفل في العصر الحديث ما يلي:

1- من ناحية قانونية تحول الطفل من كائن "غير بالغ" إلى شخص يتمتع بحقوق وكرامة الإنسان الكاملة.

2- عدم الإساءة له واستغلاله في شتى المجالات، بل تشجيع مشاركته في صنع القرارات المتعلقة بحياته.

3- الاعتراف بحق الأطفال في العيش في بيئة أسرية آمنة ومحبة وداعمة، وليس ملكا لها.

4- الاعتراف بأن حقوق الطفل هي قضية عالمية، ولا تقتصر على وطن معين ودولة معينة.

5- حقوق الطفل في التعبير عن آرائه والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بحياته.

6- التحول من التركيز على الحماية القانونية للأطفال، إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية الكاملة للطفل.

7- الحق في الحماية من كل أشكال العنف والتمييز.

8- الحق في الصحة: حق جميع الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والمناسبة لتأمين صحتهم وسلامتهم.

9- الحق في اللعب والراحة: حق الأطفال في الاستمتاع بوقت اللعب والراحة والترفيه، والتفاعل مع كافة الأطفال بشكل آمن وصحي.

10- الحق في التعليم: حق الأطفال في الحصول على تعليم جيد ومناسب لتنمية مهاراته وقدراته العقلية.

كيف أثرت التحولات عالميا؟

- تلك التحولات كانت مهمة في تحديد حقوق الطفل وحمايته، وقد أسفرت عن تحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

- حقوق الطفل هي الحقوق التي يتمتع بها الأطفال بموجب القانون، وتحميه من أي شكل من أشكال التمييز والاستغلال والإساءة.

وعيد الطفل العالمي هو يوم يحتفل به سنوياً في العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل وضمان حمايته في جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا اليوم فرصة للتذكير بأن الأطفال هم مستقبلنا ويجب علينا المحافظة على سلامتهم ورعايتهم وتوفير الظروف الملائمة لنموهم وتطورهم بشكل صحيح. وينظم في هذا اليوم فعاليات وأنشطة تربوية وتثقيفية للأطفال والشباب، وتشمل مختلف الثقافات والديانات في جميع أنحاء العالم.

فلجميع أطفالنا في كل أرجاء الكون كل المحبة والمستقبل الآمن، وللأسف لا زلنا، ورغم التحسن الملحوظ في حياة وظروف الأطفال قد تحسنت، إلا أن الدراسات والأبحاث والإحصائيات لا زالت تشهد عكس ما جاء في تلك الحقوق الإنسانية، فما زال على سبيل المثال، الطفل الفلسطيني يعاني من الإجحاف والاضطهاد والجوع والاعتقال التعسفي من قبل الاحتلال دون احترام لمواثيق أمم متحدة ولا معايير إنسانية، وافتقاد لأبسط حقوق التمتع بطفولتهم البريئة وحق الحياة، ويستهدف الاحتلال أطفال فلسطين بالقتل والاعتقال، والحرمان من أبسط الحقوق، وتقتل الأطفال حتى وهم في أحضان ذويهم، ويخطف المستوطنون الإسرائيليون الأطفال ويحرقونهم أحياء، إضافة إلى أن الأطفال الرضع يحرقون وهم نيام على أيدي المستوطنين، ولا رادع ولا قانون يحمي هؤلاء وذويهم، وغيرها الكثير فأين نحن من حقوق الطفل والمنظمات التي تحمي هؤلاء، فمن لهم ومن يحمهم؟

بقلم: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48