عن ظاهرة قضم الأظافر لدى الأطفال

قد يستمر الطفل مرحلة البلوغ في قضم أظافره، وهنا يجب تدخل الطبيب النفسي لمعالجة القلق والخوف عنده، فقد تكون أسباب وراثية للقلق والخوف، مرتبطة بمشاكل سلوكية أخرى فيزيولوجية أو نفسية.

كثيرا ما نلاحظ عادات لدى الأولاد لا نفهم لماذا يمارسونها أو من أين أتت؟ هل هي مكتسبة أو موروثة؟ أسبابها، هل هي مشاكل عاطفية أم تقليد للبيئة المحيطة مثل الأصدقاء أم الأهل وغيرها، من الأكيد أنها عادات مضرة وغير عادية، وممكن أن تنمو مع الأطفال وتكبر معهم إن لم يتم استدراكها والانتباه لمعالجتها ومحاولة تحرير الولد منها.

ظاهرة قضم الأظافر بالأسنان لدى الأولاد وعادات أخرى منتشرة، مثل مص الأصبع أيضا عادات شائعة يجب التنبه لها.

الدكتورة ريم الزعبي

الدكتورة ريم الزعبي _ مربية ومستشارة علاقات أسرية

للحديث عن الموضوع توجهنا للأخاصائية النفسية الأردنية الدكتورة ريم الزعبي سألناها عن الظهرة فقالت:

إن من أهم أسباب هذه الظاهرة وهي قضم الأظافر بالأسنان للأطفال تعود إلى ما يلي:

ما هي الأسباب لذلك؟

١-رفض الطفل للبيئة غير المناسبة لطبيعته مثلا حضانة أو روضة لايحبها.

٢-علاقة الطفل بوالدته حيث لا تكون قريبة، وهي مشغولة عنه باستمرار ولا تحتضنه ولا تخصه باللعب والتحدث إليه.

٣- علاقة الطفل بوالده قد تكون سيئة ولا يبادله الحب أو الاهتمام ربما أو اللعب معه أو أنه يسافر كثيرا ويغيب عن المنزل، بمعنى آخر يهمل طفله كثيرا.

٤- طبيعة الطفل القلقة قد تكون أسبابها، عدم إحساسه بالأمان لأن الوالدين يتعاركان بصوت مرتفع، أي العلاقات الأسرية متفككة، وقد تكون العلاقة بينهما غير مريحة للجو العائلي.

٥- تنقل الطفل من ببت لبيت بسبب شغل الأم أو عدم ارتياح الطفل في البيوت التي يتنقل بينها، بحيث لا يجد فيها الراحة أو الحب أو الأمان أو اللعب الملائم أو الجو حار أو بارد وغير ملائم له، أي أن الطفل غير مستقر في مكان ثابت في بيته وبيئته الخاصة به، مثل غرفته وألعابه وخاصيته.

٦- معاملة الوالدين لطفل آخر بدلال وحب أكثر منه وإهمال لطفلهم، سواء من أبناء مقربين أو من إخوته هو بحيث لا يجد عدالة أو تشابه في المعاملة، بل يجد تفرقة ومقارنة دائمة بينه وبينهم، الشيء الذي يشعره بالقلق على مكانته بين أهله الذين هم من المفروض أن يكونوا مصدرا لأمانه، فيبدأ بقضم أظافره لانه يشعر بفقد الرعاية والحب والتقدير.

هل يستمر الطفل في قضم الأظافر طويلا؟

قد يستمر الطفل لمرحلة البلوغ في قضم أظافره، وهنا يجب تدخل الطبيب النفسي لمعالجة القلق والخوف عنده، فقد تكون أسبابا وراثية للقلق والخوف، مرتبطة بمشاكل سلوكية أخرى فيزيولوجية أو نفسية.

وممكن عرضه أيضا على طبيب عام حتى في سن صغيرة. ولتهدئة الأوضاع بين أفراد الأسرة لابد من استشارة مختصين في العلاقات الأسرية، في حال وجدت توترات دائمة في داخل الأسرة.

هل هنالك عادات مكتسبة للطفل مشابهة لقضم الأظافر بالأسنان؟

ممكن أن تكون عادات مثل: نتف الشعر ونتف الرموش، فإنها عادات مشابهة ويجب التدخل لحلها إن وجدت.

ممكن ان تكون هذه العادات نتيجة ضغوط أخرى مثال المدرسة أو الصف الأصدقاء أو التقليد مثلا؟

- نعم ممكن بالتأكيد.

كيف يتم العلاج لذلك؟

- العلاج هو تأمين بيئة نقية من المشاحنات.

- تأمين الأمور المادية للطفل مثل: سرير وغرفة وألعاب، ويجب ألاَّ ينام وحده إذا طلب المرافقة، وأن يتدخل طبيب نفسي ومختص تربوي لحل المشاكل منذ البداية.

- يجب التأكيد على عقد جلسات خاصة للأمهات والآباء لمعرفة كيفية التعامل مع الطفل القلق والخائف.

أجرت اللقاء: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48