الليلة.. عزمي بشارة يجيب عن تساؤلات بشأن الحراك الشعبي بالدول العربية

يطلّ مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور عزمي بشارة، في حلقة خاصة من برنامج "حديث خاص" هذا الأسبوع، والتي تُعرَض مساء اليوم الإثنين، للإجابة عن الأسئلة التي وردت بعد اللقاء السابق مع بشارة، والذي بُثّ الأسبوع الماضي، وأثار عدة تساؤلات حول الآراء التي طرحها عن الاحتجاجات التي تجتاح العراق ولبنان والجزائر حاليا وعن مآلاتها بحسب وجهة نظر بشارة.

وأثار اللقاء السابق تساؤلات حول الآراء عن الاحتجاجات التي تجتاح بلدانا عربية، وبخاصة تساؤلات عن دعوة بشارة لشعوب الجزائر والعراق ولبنان إلى التفاوض مع السلطات الموجودة لحثها على القيام بإجراءات إصلاحية، طالما أن الثورات، في هذه الدول، لا تملك قيادة لاستبدال الموجودة، وحتى لا تتحوّل إلى حركات شعبوية يتم القضاء عليها في النهاية من قبل أحزاب السلطة المنظمة.

وأوضح التلفزيون العربي أنه يستقبل أسئلة الجمهور الموجهة إلى بشارة على البريد الإلكتروني: info@alaraby.tv، أو عبر صفحات التلفزيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان بشارة قد قال في اللقاء السابق، إن الحراك الشعبيّ في العراق يعد اكتشافًا للهوية الوطنية وعابرًا للطائفية، وإن الحدس والوعي الجماعيين كان لهما الفضل في الربط بين الطائفية وفساد الطبقة السياسية.

و يرى بشارة إن النخبة السياسية من زعماء الطوائف نهبت البلاد باسم طوائفها وتشكلت حولهم شبكات زبائنية تتقاسم موارد الدولة بل ووظائفها ما أصبح يعلي من قيمة الولاء الطائفي على حساب الكفاءة وهو ما يضر بالتنمية.

وذكر أن الحراك الحالي في لبنان والعراق هو ثورة ثقافية ضد الطائفية قد يخرج عنها حركات مواطنيّة ديمقراطية تجمع كل الطوائف ولكن بشرط تغيير نظام الانتخابات لأن الشكل الحالي لا يسمح لقوى ديمقراطية بالنفاذ إلى البرلمان.

وحول مشهد الاحتجاج العراقي، قال بشارة إن الشعب العراقي رفض إفقاره باسم الطائفية لاسيما في بلد هو خامس منتج للنفط على مستوى العالم،، موضحا أن الاحتجاج على النفوذ الإيراني أثبت أن الشباب العراقي يرفض الولاء لدولة أخرى باسم الطائفية مشيرا إلى أن هذا تجلى أيضا في أحد شعارات الحراك وهو "نريد وطن" والذي رأى البعض أنه يعني "نريد دولة".

وأوضح أن الانتفاضة الثورية في لبنان، جاءت في وقت زادت فيه الطائفية السياسية بشكل كبير إلى حد تحديد كل طائفة أسماء الوزراء المنتمين لها، وأشار إلى أن لبنان الدولة العريقة التي شهدت في السابق تطورًا اقتصاديًا وصل إلى مجالي الزراعة والصناعة عانى من الطائفية السياسية والفساد إلى حد عجزه الآن عن توفير الكهرباء لمواطنيه.

وقال د. بشارة إنه لا يعتقد أنّ الانتفاضة الثورية في لبنان قامت ضد حزب الله بل إن لها طابع أشمل ولكن الاحتقان الذي تحدث به الحزب صورها وكأنها ثورة ضده، وأضاف أن حزب الله استثمر للأسف إنجازات المقاومة ضد إسرائيل لتوسعة نفوذه في لبنان، مشيرا إلى أن حزب الله قلق من التحركات لأنه تحول من حزب مذهبي متشدد مقاوم إلى حزب طائفي بات مهتمًا بالوظائف والوزارات إلى حد التحالف طائفيًا مع فريق يحرض ضد الفلسطينيين ويغازل إسرائيل.