مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة وملامح المرحلة المقبِلة

يجري مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الليلة، حوارا عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة وملامح المرحلة المقبِلة المتعلّقة بها.

وتناول بشارة في محاضرة عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الخلفية السياسية لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والسلوك العام الإسرائيلي، والمواقف الدولية والعربية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، مع تحليل مفهوم الإبادة الجماعية في حالة غزّة، ومناقشة استخدام إسرائيل لـ "حق الدفاع عن النفس" في تبرير حجم جرائمها.

وكان بشارة قد أعرب خلال حوار أُجري معه في الثاني عشر من الشهر الماضي، عن ثقته بأن الإسرائيليين يدركون أنهم عاجزون عن البقاء في غزة، لافتا إلى أن إسرائيل لم تكن لديها أي خطة لـ"اليوم التالي" أي لما بعد القضاء على حركة "حماس" في حال نجحت في ذلك.

وتوقّع بشارة في اللقاء ذاته، أن تواجه إسرائيل المزيد من المقاومة المسلحة في قطاع غزة، مرجّحا أن يكون أمام إسرائيل مهلة أميركية لا تتجاوز الشهر لـ"تنفيذ المهمة".

وفي ما يتعلّق بتبدّل الأولويات العسكرية الإسرائيلية من التركيز على شمال القطاع ثم الانتقال إلى الجنوب، أوضح بشارة أنه بعدما حصل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر كان المسؤولون الإسرائيليون مضطرين لوضع خطة عسكرية وراحوا يلائمون الوقائع لتتوافق مع الخطة التي وُضعت على عجل.

وأشار إلى أنه "إما أن هناك مخططا لتهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب ومن هناك إلى سيناء، أو أن هذا انعكاس للارتباك الإسرائيلي وهذا أمر وارد جدا". وشدّد بشارة على أن الأميركيين لا يزالون يشتركون مع إسرائيل في أهدافها من الحرب.