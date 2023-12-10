لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة: بين الدعم الأميركي وصمود المقاومة

أجرى مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، مساء الأحد، حوارا عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة، بعنوان "بين الدعم الأميركي وصمود المقاومة".

وقال بشارة إن "إسرائيل تريد أن تحوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة"، موضحا أن "سلوك المقاومة يشير بشكل واضح إلى أنها استعدّت لسيناريو اجتياح برّيّ".

وذكر أن "بُنية مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن تستمرّ بوضعها الراهن"؛ كما شدّد على أن "قضية فلسطين قضية كاشفة والحرب على غزة بيّنت عيوب المجلس".

وشدّد بشارة على أن "خروج الشعوب العربية إلى الشارع ضروريّ، لأنه سيؤكّد أن العدوان على غزة، يمثّل تهديدا حقيقيًّا لاستقرار المنطقة". وذكر أنه "لا يمكن إنكار أن الخطوات التي يتّخذها الحوثيون لها تأثير".

وفي لقائه الأخير، أكّد بشارة أن "إسرائيل أرادت التخلّص من ملفّ المختطفين المدنيين، قبل مواصلة المعركة"، لافتا إلى أنّ "الأهم في هذه المرحلة هو إيجاد صيغة تقود للتوصل إلى وقف إطلاق النار"؛ كما رأى أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قائم كخطة، وكشف أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاتَح مسؤولين غربيين بالموضوع، وشدد على أن ما يوقف مشروع التهجير، إعلان مصري لإسرائيل بأنه سيكون بمثابة إعلان حرب، وهو ما لم يحصل بعد.

وأشار إلى أن "إسرائيل تستغلّ المهلة الأميركية لتكثيف عمليات القصف قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة". وتوقّع أن تكون المرحلة التي ستلي هذا الشهر مرحلة معارك برية بشكل أساسي استباقا لانتهاء المهلة الأميركية المعطاة لإسرائيل "بالأسابيع وليس بالأشهر"، وأشار إلى أن الأهم اليوم هو التوصل إلى وقف إطلاق النار بالكامل أكثر من الهدن الإنسانية.