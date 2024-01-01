مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة: حدود الإجماع الإسرائيليّ على الحرب على غزة ومستقبلها

يتطرّق بشارة خلال الحوار إلى اتهام إسرائيل بخرق معاهدة منع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى حدود المواقف الرسميّة، والرأي العامّ في الغرب، بالإضافة إلى حدود الإجماع الإسرائيليّ على الحرب ومستقبلها.

يجري المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، مقابلة عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة، وحدود الإجماع الإسرائيليّ على الحرب ومستقبلها.

وقال بشارة إن دعوى جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، تشمل كل الأدلة اللازمة، لإثبات أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية.

ويتطرّق بشارة خلال الحوار إلى اتهام إسرائيل بخرق معاهدة منع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى حدود المواقف الرسميّة، والرأي العامّ في الغرب.

وكان بشارة قد تحدث خلال الحوار الأخير الذي أُجري معه، عن مسارات التهدئة والتصعيد دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 87 يوما.

وقال بشارة حينها، إنّ أي حديث عن تسوية أو هدن قادمة في قطاع غزة، يجب أن يشمل وقف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك قد يتم من خلال وقف شامل لإطلاق النار أو اتفاق دولي يحظر قصف المدنيين، كما رجّح أن تكون الهدن المؤقتة، في حال حصلت، بمثابة عقاب لا حلّ، لأن القصف الإسرائيلي يتضاعف في اليوم التالي من انتهاء الهدنة.

وأشار إلى أن حديث المقاومة عن عدم وجود مفاوضات دون وقف إطلاق النار يفشل مسعى إسرائيل بأن تظهر مهتمة بأسراها أمام المجتمع الإسرائيلي.