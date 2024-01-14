لقاء مع د. عزمي بشارة بعد 100 يوم من الحرب: اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وتوسّع الحرب

حوار أجراه المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة.

أجرى المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، مساء الأحد، حوارا عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على غزة.

وكان د. بشارة قد أكّد في الحوار الأخير الذي أُجري معه، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية المُعلَنة في القطاع، لافتا إلى أن الإجماع الإسرائيلي على الحرب، لا يزال قائما، رغم ظهور خلافات بين المستويين السياسي والعسكري.

وفي حين رأى بشارة أن أميركا بدأت تطلب من إسرائيل الانتقال سريعا إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، فإنه لم يجد تغييرا حقيقيا في الموقف الأميركي يتعلق بأهداف الحرب وبالدعم المطلق لتل أبيب. أمام الموقف الروسي، فقد وصفه بـ"الانتهازي"، مشددا على أن الاحتلال لم يحقق أهدافا عسكرية حقيقية حتى الآن.

وفي ما يتعلّق بمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حذّر بشارة من أن أي تهجير في الحالة الفلسطينية راهنا ومستقبلا، سيكون قسريا.