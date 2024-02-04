مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة حول الحرب على غزة: احتمالات الصفقة والضربات الأميركية بدول عربيّة

الآن مباشر | حوار مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة؛ سيتطرق خلاله إلى احتمال التوصُّل إلى صفقة، وإلى الضربات الأميركية على العراق وسورية واليمن.

قال المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، خلال حوار يجريه الآن عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة ومجرياتها، إنه لا توجد ضمانات واضحة بأن تتحوّل التهدئة المُقترحة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أن المطروح حاليًّا، هو مقتَرَح إطاريّ لتبادُل الأسرى، "ولم يتمّ التوصّل إلى أيّ اتفاق" بشأن ذلك حتى الآن. وأضاف أن "حماس تعدّ الآن ردّا تفصيليّا على المقترح الإطاريّ لتبادل الأسرى".

وذكر أن الأولوية لدى المقاومة تتمثّل في إتاحة تدفّق المساعدات ووقف معاناة الناس، مشيرا إلى أن قضية الأسرى تتبع لها وليس العكس. وقال إن الأولوية هي وقف الكارثة التي يشهدها المدنيون في غزة.

وشدّد على أن إسرائيل "سعت كثيرا إلى وقف تمويل الأونروا، لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، مضيفا أن "وقف دول غربيّة تمويل الأونروا؛ سلوك استعماريّ وعقاب جماعيّ للفلسطينيين".

ولفت إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي في خانيونس، أعنف من التي قام بها في شمال ووسط القطاع.

وخلال آخر حوار أُجري معه عبر "التلفزيون العربي"، وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بجديد المبادرات والزيارات والتحركات الهادفة إلى إنجاز اتفاق سياسي لتبادل أسرى أو وقف إطلاق نار أو إرساء هدنة، اختصر بشارة الوضع بالمثل العربي "أسمع جعجعة ولا ارى طحنا" للإشارة إلى عدم وجود جديد فعلي في هذا الملف، ذلك أن حكام إسرائيل بحاجة لإيهام الشارع بأن هناك اهتماما بقضية الأسرى، أما أميركا فهي معنية بالهدن الإنسانية وبقضية الأسرى وباليوم التالي على الحرب.

ونفى أن تكون جميع الاقتراحات المطروحة حاليا ترقى إلى وقف إطلاق النار، وهذا ما يجعلها غير مقبولة من قبل المقاومة.

ولاحظ مدير "المركز العربي" أن أساس الحراك الدبلوماسي الأميركي في الفترة الأخيرة في المنطقة صار يتمحور حول أولوية أساسية لواشنطن، وهي عودة مسار التطبيع بين إسرائيل والعرب عموما والسعودية خصوصا، واستنتاج المسؤولين الأميركيين بأنه يجب معاقبة من أعاق هذا التطبيع، أي "حماس"، بهدف استئناف المسار.