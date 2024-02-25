لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة: الصفقة المُحتمَلة وطرْح نتنياهو عن "اليوم التالي"

لفت بشارة إلى أن مباحثات صفقة التبادل تركّز على عدد الأسرى، وعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة. وفي السياق ذاته، أوضح أن مباحثات الهدنة، تجري الآن على أساس مقترح أميركيّ؛ "وهو ما يشكّل ضغطا على إسرائيل".

قال المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، خلال حوار أجراه مساء الأحد، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، إن الضغط الأميركيّ، يبدو أنه دفع إسرائيل للموافقة على نقاط كانت ترفضها سابقا، لافتا إلى أنه ما مِن موقف أميركيّ حاليًّا، "يردع إسرائيل عن القيام بعمليّة بريّة في رفح".

ولفت بشارة إلى أن مباحثات صفقة التبادل تركّز على عدد الأسرى، وعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة. وفي السياق ذاته، أوضح أن مباحثات الهدنة، تجري الآن على أساس مقترح أميركيّ؛ "وهو ما يشكّل ضغطا على إسرائيل".

وشدّد بشارة على أن إسرائيل تستعمل سلاح التجويع ضدّ الفلسطينيين في القطاع، لافتا إلى أنها تسعى لاستكمال احتلال القطاع، وفرض إدارة مدنيّة تابعة لها.

ورأى بشارة أن أحد أسباب موافقة إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال القطاع، هو سعيها لتقليل عدد الموجودين في رفح.

وكان بشارة قد قال خلال الحوار الأخير الذي أُجري معه إن الحديث الأميركيّ عن دولة فلسطينيّة، لا يشير إلى إنهاء الاحتلال، وإن إسرائيل تريد مواصلة عدوانها، "مهما كانت الضغوط الممارسة عليها".

وذكر بشارة أن تضحيات الشعب الفلسطينيّ، قد أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مشدّدا على أنه "لا مفاوضات بين محتلّ، ورازح تحت الاحتلال، إلا بشرط مسبَق هو إنهاء الاحتلال"؛ كما أكّد أن المنطقة "لن تعرف استقرارا، دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية".

ولخّص بشارة النقاش الجاري تداوله عن مشروع أميركي للاعتراف بدولة فلسطينية مبهمة وغير محددة، بأنه كلام لا معنى له، لأن هدف واشنطن هو استئنتف التطبيع العربي-الإسرائيلي الذي أوقفته عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا تأسيس دولة فلسطينية.