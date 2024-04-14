مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة: أبعاد الردّ الإيرانيّ وتبعاته... وما سبب فشل مفاوضات تبادل الأسرى

يجري المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن حوارا، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، وكذلك : أبعاد الردّ الإيرانيّ وتبعاته،كما يتطرّق إلى أسباب فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكب متكرّر.

يجري المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن حوارا، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، وكذلك أبعاد الردّ الإيرانيّ وتبعاته، كما يتطرّق إلى أسباب فشل مفاوضات تبادل الأسرى بشكل متكرّر.

وفي الحوار ذاته، يتطرّق بشارز إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليعطي قراءة في الطروحات الراهنة بشأن ذلك.

وفي آخر حوار معه، كان بشارة قد قال إن إسرائيل تستعمل سلاح التجويع ضدّ الفلسطينيين في القطاع، لافتا إلى أنها تسعى لاستكمال احتلال القطاع، وفرض إدارة مدنيّة تابعة لها. ورأى بشارة أن أحد أسباب موافقة إسرائيل على عودة النازحين إلى شمال القطاع، هو سعيها لتقليل عدد الموجودين في رفح.

وذكر بشارة أنه إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن فلسطينيا، لناحية غياب قيادة فلسطينية موحدة تضم المقاومة وفصائلها، ولا تقبل إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، "سيكون هناك احتمال لتحقق" خطة نتنياهو بفعل استنزاف المجتمع الفلسطيني وتجهيزه لقبول مثل هذه المؤامرة. ومن هنا، توقع بشارة أن يرتبط مصير هذه الخطة بوعي الفلسطينيين بما يحاك لهم لا برفض واشنطن للخطة أو موافقتها عليها، ذلك أنه بحسب بشارة، نتنياهو لا يهمه كثيرا موقف واشنطن من مشروعه لـ"اليوم التالي" للحرب، لأنه فهم أن دعم واشنطن غير مشروط لإسرائيل، ولأنه أدرك أيضا أنه لا توجد أي بوادر لأي ضغط أميركي حقيقي عليه.

وقال بشارة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "معني بسقوط (الرئيس الأميركي جو) بايدن وفوز (الرئيس السابق دونالد) ترامب، فلماذا سيعطي بايدن هدية سياسية؟".