لقاء مع د. عزمي بشارة حول مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. وعدة محاور

تطرق بشارة خلال اللقاء إلى المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وخطط اليوم التالي، بالإضافة إلى عدة محاور أخرى.

أجرى "التلفزيون العربي" مساء، السبت، لقاء خاصا مع مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د. عزمي بشارة، حول عدة محاور بينها مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وتطرق بشارة خلال اللقاء إلى المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار وخطط اليوم التالي.

ومن بين محاور أخرى، تحدث بشارة أيضا عن إسرائيل وأميركا وما يخصهما من ناحية الحرب والانتخابات، بالإضافة إلى تقديم قراءة في السباق الرئاسي الأميركي والتطرق إلى جولة المصالحة الفلسطينية في بكين.