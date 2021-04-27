فلكيا: عيد الفطر يوم 13 أيار

عرب ٤٨

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن الحسابات الفلكية التي قامت بها أشارت إلى أن هلال شهر شوال للعام 1442 هجرية سيولد يوم الثلاثاء الموافق 11 أيار/ مايو 2021 الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لفلسطين، ولكنه لن يشاهد في هذا اليوم من أي منطقة في العالم العربي والإسلامي، وستكون رؤيته مستحيلة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق 13 أيار/ مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن استحالة رؤية الهلال ستكون بسبب حدوث الاقتران المركزي وولادة الهلال خلال ساعات الليل، وهو ما يعني أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا، كما ستكون رؤية الهلال غير ممكنة من الأميركيتين.

وأشارت الجمعية الفلكية الفلسطينية أنه في يوم الأربعاء الموافق 12 أيار/ مايو من المتوقع أن يشاهد هلال شهر رمضان سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من كافة الدول العربية والإسلامية وأفريقيا ومعظم قارة أسيا وأوروبا وأستراليا وأميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، وعليه يكون يوم الخميس الموافق 13 أيار/ مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد.