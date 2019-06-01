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شاهد مسلسل الهيبة (الحصاد) الحلقة 27

تاريخ النشر: 01/06/2019 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

في هذا الجزء يقع جبل (تيم حسن) في حب الفتاة (سيرين عبدالنور)، وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل.

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تيم حسن

-

سيرين عبد النور

-

منى واصف

-

عبدو شاهين

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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