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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 28

تاريخ النشر: 02/06/2019 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تجسّد مي عز الدين تجسّد شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا ويقع في حب "بيسة" - اقرأ المزيد...

مي عز الدين

-

بوسي

-

أحمد حلاوة

-

سليمان عيد

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 18
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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 15
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 12
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شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 10
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 13
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 14
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 9
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 7
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 8
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 6
شاهد مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 5
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