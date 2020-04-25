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شاهد مسلسل هيا وبناتها الحلقة 2
تاريخ النشر: 25/04/2020 - آخر تحديث: 03:00
ملخص القصة:
تدور الأحداث في حقبتين زمنيتين إحداهما بالسبعينيات، والأخرى معاصرة، حيث يسلط الضوء على العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية والنفسية. - اقرأ المزيد...
باسمة حمادة-
أحلام حسن-
مشاري البلام-
هند البلوشي-
صمود-
ريم ارحمة
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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