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شاهد مسلسل بروكار الحلقة 6

تاريخ النشر: 29/04/2020 - آخر تحديث: 03:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، حيث يحاول يحاول مهندس فرنسي سرقة فكرة صناعة أقشمة البروكار. - اقرأ المزيد...

عبد الهادي الصباغ

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سلمى المصري

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نادين خوري (نادين حمصي)

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مها المصري

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زهير رمضان

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صفوح ميماس

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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