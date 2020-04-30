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شاهد مسلسل فلانتينو الحلقة 7

تاريخ النشر: 01/05/2020 - آخر تحديث: 13:45

ملخص القصة:

تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت. - اقرأ المزيد...

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