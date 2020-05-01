X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 16:2 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل أم هارون الحلقة 8

تاريخ النشر: 01/05/2020 - آخر تحديث: 03:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار اجتماعي حول امرأة تعاني من الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية. - اقرأ المزيد...

حياة الفهد

-

محمد جابر

-

أحمد الجسمي

-

فخرية خميس

-

سعاد علي

-

عبدالمحسن النمر

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

من عرب 48
الخوف من موجة كورونا ثانية ينغّص تفاؤل انتهاء الذروة الحالية

الخوف من موجة كورونا ثانية ينغّص تفاؤل انتهاء الذروة الحالية

قصف إسرائيلي صاروخي على القنيطرة

قصف إسرائيلي صاروخي على القنيطرة

حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

موجز أخبار

موجز أخبار "عرب 48": هل تفتتح المدارس العربية أبوابها الأسبوع المقبل؟

إضراب مفتوح في السلطات المحليّة العربية؟

إضراب مفتوح في السلطات المحليّة العربية؟

التلفزيون العربي: تأشيرة دخول إلى

التلفزيون العربي: تأشيرة دخول إلى "المملكة الحجازية"

الأسبوع المقبل: فتح الشواطئ وعودة المواصلات العامة ليلا

الأسبوع المقبل: فتح الشواطئ وعودة المواصلات العامة ليلا

مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر

مصرع شاب في حادث طرق في الجديدة المكر

"إعلام": وظيفة الناطق بلسان الشرطة ليست معاقبة المراسلين

رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان

رابطة الدوري الفرنسي تمنح اللقب لنادي باريس سان جرمان

أندية إسبانيا لكرة القدم تبدأ فحوصات كورونا لاستئناف التدريبات

أندية إسبانيا لكرة القدم تبدأ فحوصات كورونا لاستئناف التدريبات

مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

مرحبًا بكم في عالم ما بعد أميركا

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

10 سفراء أوروبيون يحتجون لنتنياهو وغانتس على خطط الضمّ

10 سفراء أوروبيون يحتجون لنتنياهو وغانتس على خطط الضمّ

تمديد اعتقال الأسير حسن: غير مصاب بكورونا

تمديد اعتقال الأسير حسن: غير مصاب بكورونا

الدولة الواحدة: الضمّ سيؤدي إلى سجن الأغلبية الفلسطينية في كانتونات

الدولة الواحدة: الضمّ سيؤدي إلى سجن الأغلبية الفلسطينية في كانتونات

المجتمع العربي في مواجهة رمضانية مع كورونا: هواجس وتحديات

المجتمع العربي في مواجهة رمضانية مع كورونا: هواجس وتحديات

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا