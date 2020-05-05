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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
تاريخ النشر: 05/05/2020 - آخر تحديث: 03:00
ملخص القصة:
تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...
ياسر جلال-
أحمد صلاح حسني-
مي عمر-
نجلاء بدر-
أحمد خليل-
رياض الخولي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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