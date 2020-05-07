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شاهد مسلسل الكون في كفه الحلقة 14
تاريخ النشر: 07/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
يرصد المسلسل في إطار اجتماعي العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة، التي تحدث داخل البيت الكويتي والخليجي بصفة عامة، وذلك من خلال قصة امرأة متسلطة، تفرض شخصيتها بجبروت - اقرأ المزيد...
إلهام الفضالة-
مرام البلوشي-
محمود بوشهري-
طيف-
ناصر عباس-
عبدالله الطليحي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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