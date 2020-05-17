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شاهد مسلسل عمر ودياب الحلقة 24
تاريخ النشر: 17/05/2020 - آخر تحديث: 03:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما. - اقرأ المزيد...
علي ربيع-
مصطفى خاطر-
محمود الليثي-
محمد محمود نهال عنبر-
أمال قطب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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