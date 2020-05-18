شاهد مسلسل بروكار الحلقة 25

دعاء اليوم

دعاء اليوم الخامس و العشرين

أللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مُحِبّاً لِأوْليائكَ ، وَ مُعادِياً لِأعْدائِكَ ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ