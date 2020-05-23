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شاهد مسلسل سكر زيادة الحلقة 30
تاريخ النشر: 23/05/2020 - آخر تحديث: 03:02
ملخص القصة:
تدور احداث المسلسل في اطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهم , واعطائهم حق العيش في فيلا واحدة , و يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش - اقرأ المزيد...
نادية الجندي-
نبيلة عبيد-
سميحة أيوب-
هالة فاخر-
مي الغيطي-
طارق عبدالعزيز
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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