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شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 31

تاريخ النشر: 24/05/2020 - آخر تحديث: 03:02

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي. - اقرأ المزيد...

ياسر جلال

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أحمد صلاح حسني

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مي عمر

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نجلاء بدر

-

أحمد خليل

-

رياض الخولي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 30
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 29
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 28
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 27
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 26
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 25
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 24
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 23
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 22
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 21
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 20
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 19
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 18
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 17
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 16
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 15
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 14
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 13
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 12
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 11
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 10
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 9
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 8
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 7
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 6
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 5
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 4
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 3
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 2
شاهد مسلسل الفتوة الحلقة 1
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